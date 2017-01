Urteil über neues Wahlgesetz Wird Italien demokratischer?

Das politische Jahr 2017 beginnt in Italien erst in dieser Woche: Das Verfassungsgericht wird am Dienstag - eventuell auch ein, zwei Tage später - sein Urteil über das im Vorjahr reformierte Wahlrecht verkünden. Damit, so hoffen manche, macht es den Weg frei für vorgezogene Neuwahlen. Oder auch gerade nicht, wünschen sich andere. Auf jeden Fall ist damit wieder mal großes Polit-Theater in Rom angesagt, eine Mischung aus Komödie und Tragödie vermutlich.

Worum geht es?

Die Regierung hat im vergangenen Jahr ein neues Wahlgesetz beschlossen, weil das alte schon 2014 für verfassungswidrig erklärt worden war. Es betraf aber nur die erste Kammer des Parlaments. Denn die bislang gleichberechtigte zweite Kammer, der Senat, wurde im selben Gesetzespaket in seinen Zuständigkeiten so zurechtgestutzt, dass die Senatoren nicht mehr gewählt, sondern von den Regionalparlamenten entsandt werden.

Bei einem Referendum Anfang Dezember ist das Reformwerk dann allerdings abgelehnt worden. Doch vor der Neuordnung der komplizierten Materie wollen die Politiker auf den Spruch des Verfassungsgerichts warten. Allen schwant, dass auch am neuen Gesetz wohl einiges problematisch ist.

Zum Beispiel bekommt der Wahlsieger demnach 54 Prozent der Sitze im Parlament, wenn er mindestens 40 Prozent der Stimmen geholt hat - was in Italien bei Parlamentswahlen seit mehr als 50 Jahren keiner geschafft hat - oder wenn er die Stichwahl der beiden stimmenstärksten Parteien gewinnt. Damit könnte im Extremfall eine Partei, für die gerade einmal 30 Prozent der Wähler votiert haben, die absolute Mehrheit der Sitze bekommen. Darf das sein?

Schon am alten Gesetz hatte das Verfassungsgericht bemängelt, die Parteien, nicht die Wähler würden faktisch das Parlament bestücken. Das ist im neuen Gesetz nur scheinbar anders. Da dürfen die Parteien nur den ersten Platz "blockieren", die nachfolgenden darf der Wähler hoch- oder runtersetzen. Aber es gibt 100 Wahlkreise, in jedem legt jede Partei den ersten Rang fest - und hat damit schon 100 Mandate blockiert. Fachleute sagen, etwa 350 von insgesamt 630 Abgeordneten würden weiter von den Parteien ins Parlament ausgewählt, nicht vom Wähler.

Jetzt, so ist die Meinung der römischen Polit-Akteure, soll das Gericht nicht nur sagen, was nicht geht. Sondern möglichst klar sagen, was geht. Dann könne man nach dem Urteil mit der Reform der Reform beginnen.

Damit kommen die Hauptdarsteller ins Spiel:

Matteo Renzi , Chef der Sozialdemokraten und Ex-Premier. Er hat immer noch nicht so richtig verstanden, warum die Mehrheit der Italiener beim Referendum gegen ihn votierte, weshalb er - weil er es ja für diesen Fall dummerweise versprochen hatte - zurücktreten musste.

, Chef der Sozialdemokraten und Ex-Premier. Er hat immer noch nicht so richtig verstanden, warum die Mehrheit der Italiener beim Referendum gegen ihn votierte, weshalb er - weil er es ja für diesen Fall dummerweise versprochen hatte - zurücktreten musste. Beppe Grillo , sein gefährlichster Konkurrent, von Beruf Komiker, Gründer und Chef der "5-Sterne-Bewegung", schwärmt von Trump und Putin. In der französischen Wochenzeitung "Journal du Dimanche" sagte er: "Die internationale Politik braucht Staatsmänner wie sie."

, sein gefährlichster Konkurrent, von Beruf Komiker, Gründer und Chef der "5-Sterne-Bewegung", schwärmt von Trump und Putin. In der französischen Wochenzeitung "Journal du Dimanche" sagte er: "Die internationale Politik braucht Staatsmänner wie sie." Matteo Salvini, etwas abgeschlagen hinter den beiden Superstars, Boss der europa- und ausländerfeindlichen Lega Nord. Er beschimpft sonst alles, was aus Rom kommt, aber jetzt hat er sich mit dem Gedanken anfreundet, eventuell dort mitregieren zu wollen.

etwas abgeschlagen hinter den beiden Superstars, Boss der europa- und ausländerfeindlichen Lega Nord. Er beschimpft sonst alles, was aus Rom kommt, aber jetzt hat er sich mit dem Gedanken anfreundet, eventuell dort mitregieren zu wollen. Silvio Berlusconi , eigentlich schon fast vergessen, biedert sich neu erwacht bei Renzi an. Als Mehrheitsbeschaffer mit seiner Partei Forza Italia für ein neues Parteiengesetz und gern auch für mehr.

, eigentlich schon fast vergessen, biedert sich neu erwacht bei Renzi an. Als Mehrheitsbeschaffer mit seiner Partei Forza Italia für ein neues Parteiengesetz und gern auch für mehr. Ministerpräsident Paolo Gentiloni, der ja eigentlich nur für ein paar Monate das Renzi-Double spielen sollte - und nun ganz ordentlich regiert, wie die Leute sagen.

Renzi war der Mann des Jahres 2016. Er wollte - und will? - ein knallhartes Mehrheitswahlrecht mit dem Motto: Der Sieger erhält die absolute Mehrheit. Denn nur dann könne der "richtig regieren". Und der Sieger, klar, würde er sein.

"Zeit zum Aufbauen"

Doch wenn das Verfassungsgericht jetzt ein anderes Wahlsystem einfordert, mit proportionaler Verteilung der Sitze, wie etwa in Deutschland, muss Renzi umdenken. Dann braucht er Verbündete.

Angelino Alfano etwa, Berlusconis Ziehsohn, jetzt Anführer der kleinen "Neue Mitte Rechts"-Partei (Ncd) und Außenminister der Regierung Gentiloni. Er war ja schon bis zu Renzis Rücktritt dessen Koalitionspartner. Jetzt wandte er sich genüsslich über die Medien an seinen Ex-Chef, den selbsternannten "Verschrotter" der alten Garde in Rom. "Die Zeit des Verschrottens ist vorbei", sagte er, "jetzt ist Zeit zum Aufbauen".

Und den geeigneten Bautrupp empfahl er auch gleich mit: Eine Koalition aus Renzis PD, seiner eigenen Ncd und der "Forza Italia"-Truppe von Berlusconi. Als ob er nicht genau wüsste, dass der vorbestrafte Sexomane Berlusconi ein rotes Tuch für Renzis Genossen ist. Und die sind ohnehin schon total zerstritten mit und über Renzi.

Auch Grillo - in den Umfragen immer nahezu gleichauf mit Renzis PD - hat massive Probleme mit seiner Partei. Staatsanwälte ermitteln wegen Wahlfälschungen, wichtige Funktionsträger wandern ab.

Auch Grillo braucht eigentlich ein beinhartes Mehrheitswahlrecht, um an die Macht zu kommen. Denn beim Verhältniswahlrecht verteilen sich die Stimmen zu sehr, da holt man ohne Koalitionspartner keine Mehrheit. Und nach der Satzung der "5 Sterne" sind Allianzen mit anderen ausgeschlossen.

"Ein Traum der ganzen Menschheit"

Aber wenn Grillo es anders braucht, wird es auch anders gemacht. Und über den potenziellen Verbündeten werde im engsten Sterne-Zirkel auch schon nachgedacht, heißt es in italienischen Medien: Die rechtsradikale Lega Nord müsste es sein.

Wenn ein paar Aktivisten in seinem Verein über die rüden Nordlichter mäkeln, wird Grillo das egal sein. Sieht er sich doch gerade voll im Einklang mit dem globalen Zeitgeist. Brexit in England? Ein Lichtblick, denn auch für ihn ist die EU "total gescheitert". US-Präsident Donald Trump? "Ein Gemäßigter", ein Vorbild, das nur die Medien "deformiert" darstellen. Wladimir Putin? Ebenso. "Ein Traum der ganzen Menschheit", sagt Grillo, wenn die beiden sich jetzt zusammentun.

Wenn dann noch in den Niederlanden der rechtsradikale Geert Wilders die anstehenden Wahlen gewinnt und in Frankreich die seelenverwandte Marine Le Pen regiert - warum soll dann nicht auch in Italien ein Komiker herrschen? Auch wenn der seit Jahren gar nicht mehr komisch ist.