Nähe zum IS Anschlag geplant - Italien schiebt Tunesier ab

Ein in Italien lebender Tunesier soll offenbar aufgefordert worden sein, einen Terroranschlag zu verüben. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa zufolge erhielt der Mann bereits im November entsprechende Anweisungen. Demnach sollten die Anschläge in Frankreich und Belgien als Vorbild dienen. Die Agentur beruft sich auf das italienische Innenministerium.

Dem Mann werde zudem vorgeworfen, Propaganda für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gemacht zu haben. Der Verdächtige sei am Donnerstag nach Tunis abgeschoben worden. Die Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete, der Tunesier habe klare Anzeichen einer Radikalisierung gezeigt.

Tunesien hat seit Jahren Probleme mit Islamisten und Terrorismus. Aus keinem anderen Land stammen so viele islamistische Kämpfer im Irak und in Syrien. Nach Uno-Schätzungen kämpfen mehr als 5000 Tunesier für dschihadistische Organisationen im Ausland, darunter auch für den IS. Seit dem Arabischen Frühling 2011 wurden in dem nordafrikanischen Land mehr als hundert Soldaten und Polizisten bei Anschlägen getötet - ebenso wie rund 20 Zivilisten und 59 ausländische Touristen.

Auch der Attentäter von Berlin, Anis Amri, stammte aus Tunesien. Tunesische Sicherheitskräfte nahmen kurz vor Weihnachten drei Männer unter dem Verdacht fest, Kontakt zu Amri gehabt zu haben. Unter ihnen war auch ein Neffe Amris. Wenige Tage später wurden fünf weitere Dschihadisten gefasst. Ob sie in Verbindung zu Amri standen, ist jedoch unklar.

Am Donnerstag gingen Sicherheitskräfte erneut gegen Dschihadisten vor. In der tunesischen Stadt Sousse nahmen sie eine Gruppe militanter Islamisten hoch, teilte das Innenministerium mit. Die Zelle habe aus zehn Mitgliedern bestanden und unter anderem Kontakt zur Terrororganisation al-Qaida gehabt, teilte das Ministerium mit. Sie soll per Internet-Messengerdienst mit Komplizen im In- und Ausland kommuniziert und "terroristische Operationen" vorbereitet haben.

Tunesische Sicherheitskräfte hatten zuletzt vor einer Rückkehrwelle gewaltbereiter und kriegserprobter Islamisten gewarnt. Sie forderten "außergewöhnliche Maßnahmen" der Regierung - sonst drohe das Land zu einem "neuen Somalia" zu werden. In Tunis demonstrierten Hunderte Tunesier gegen die Rückkehr von Dschihadisten in ihr Land.