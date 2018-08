Umgang mit Flüchtlingen Europas Selbstmord-Strategie

Schon wieder eine Erpressung aus Rom: Entweder die EU-Kommission findet schnell Mitgliedstaaten, die Italien die Flüchtlinge an Bord des italienischen Küstenschutz-Schiffes "Diciotti" abnehmen - oder diese werden zurückgebracht nach Libyen. Roms neuer starker Mann, der Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini, teilte das via Facebook mit. Dass Italiens Außenminister Moavero Milanesi die Botschaft persönlich in Brüssel überbrachte, macht die Sache nur formell besser. Inhaltlich kündigen beide mehrfachen Rechtsbruch an.

Das Zurückbringen in ein für die betroffenen Menschen "nicht sicheres" Land widerspricht ebenso internationalen Regeln wie das Schließen eigener Häfen für Flüchtlinge. Einen Rechtsanspruch haben die Menschen auf der "Diciotti" auch darauf, einen Asylantrag stellen zu dürfen. Und was sagt die Europa-Zentrale in Brüssel dazu? Weist sie diese Erpressung von sich? Mahnt sie Italien, sich an Gesetze und Regeln zu halten? Mitnichten. Die Kommission bemühe sich um eine Lösung für die Menschen auf der "Diciotti", sagt ein Sprecher, die 29 Minderjährigen an Bord dürften ins Land, hieß es am Mittwoch.

Weil die von Signor Salvini georderte Flüchtlings-Verteilung noch etwas hakt, schickt die EU als Stimmungs-Aufheller noch ein paar Millionen Euro nach Rom. Und die Umverteilung wird wohl bald folgen. Es ist ja nicht der erste Fall.

"Italien anlaufen - das können sie vergessen!"

Vor einer Woche dümpelte das Rettungsschiff "Aquarius" mit 141 Flüchtlingen an Bord tagelang zwischen Italien und Malta. Italien sagte: Kein Eintritt. Malta winkte auch ab - es sei denn, andere EU-Länder übernähmen die menschliche Fracht. So kam es. Deutschland, Spanien, Frankreich und andere erklärten sich bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen - "aus humanitären Gründen", so Regierungssprecher Steffen Seibert.

Schon Mitte Juni schaukelte dasselbe Rettungsschiff mit 600 Menschen an Bord eine Woche lang im Mittelmeer, weil Italiens neuer Supermann Salvini die Häfen gesperrt hatte. Schließlich erbarmte sich Spanien. Die "Aquarius" transportierte ihre menschliche Fracht ins ferne Valencia.

Etwa zwei Wochen später wartete das deutsche Rettungsschiff "Lifeline" mit 230 in Seenot geratenen Migranten tagelang auf hoher See, bis es Malta anlaufen durfte. Natürlich erst nach der Zusicherung, dass andere EU-Staaten die Flüchtlinge übernehmen. Italiens Innenminister hatte das Problem zuvor wie üblich via Facebook gelöst: "Italien anlaufen - das können sie vergessen!"

Das Problem ist nicht neu: Italiens Regierungen beschweren sich seit Langem, dass sie die "Hauptlast der Migration in die EU tragen müssen". Bis zum Wahlsieg des Populisten-Duos, der 5-Sterne-Bewegung und der Lega, hatte das Lamento aus Rom in den EU-Hauptstädten allerdings niemanden sonderlich bewegt. Auch Malta und Griechenland fordern schon lange eine gerechtere Verteilungs-Quote der Migranten. Na und? Die Osteuropäer sind dagegen, die Regierungen in Berlin, Paris und anderen Hauptstädten konnten damit gut leben. Bis Salvini kam. Da wurde die Sache paradox.

Kaum noch Migranten - ganz großes Thema

Vom 1. Januar bis zum 17. August kamen in diesem Jahr nur noch knapp 20.000 Flüchtlinge übers Meer nach Italien. Das ist ein Fünftel der Zuwanderung im jeweils gleichen Zeitraum der Jahre 2016 und 2017. Damals, als sehr viele Menschen kamen, hat Europa Italien ziemlich allein gelassen. Jetzt, wo das Thema sich dort faktisch erledigt hat - und zwar vor den Aktionen der neuen Regierung - wird es das ganz große Thema.

Klar, Salvini hatte seinen Wahlkampf auf die "Flut" der in Italien ankommenden Fremden ausgerichtet. Entsprechend laut setzt er nun seinen schrillen "Stop Invasione"-Kurs fort.

Und plötzlich hat Europa ganz viel Verständnis für Italien. Auf einmal gewähren Brüssel, Paris, Berlin der EU-kritischen Südland-Regierung Hilfestellungen, die sie den früheren, EU-geneigten Regierungen verwehrt haben. "Mama mia", sagen die Italiener: Da seht ihr, man muss nur richtig Druck machen, man muss nur starke Führer an der Macht haben, dann geht alles! Noch hat Salvini die Mehrheit der Italiener nicht hinter sich. Aber seine Sympathiewerte im Volk wachsen täglich. Die im Herbst und im Frühjahr anstehenden Regionalwahlen werden ein Fest für Salvini, sagen die Prognostiker.

Dabei helfen die Kanzlerin in Berlin, der Präsident in Paris und die Kommission in Brüssel kräftig mit. Ist das Strategie - oder pure Rat- und Hilflosigkeit? Es geht ja nicht um Italien allein. Wenn die EU nicht bald eine Position findet, wie man sich als Gemeinschaft der Herausforderung der Migration stellt, dann werden überall in Europa Populisten, Rechtsradikale, Nationalisten noch größer, als sie ohnehin schon sind.

Wettbewerb der beinharten Hochtöner

Schon schlägt Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz vor, dass alle EU-Länder Schiffe mit Flüchtlingen an Bord abweisen sollen. Dass das nicht funktioniert, rechtlich wie faktisch nicht, weiß er selbst. Aber er will ja auch nur im Wettbewerb der Top-Populisten punkten.

Brüssel, Paris und Berlin haben offenbar auf einen Beschwichtigungskurs eingeschwenkt gegen die Rechtsradikalen und Nationalisten, die mittlerweile in etlichen EU-Ländern das Sagen haben. Vielleicht tun sie das ja in gutem Glauben, damit das ansonsten drohende Auseinanderbrechen Europas verhindern zu können.

Aber Vorsicht, das kann krachend schiefgehen. Denn sobald das Migranten-Thema nichts mehr hergibt, wenden sich Salvini und Konsorten, durch die Erfolge im Migranten-Bashing enorm gestärkt, wieder mit Volldampf ihrem zweiten Erfolgsthema zu: dem Kampf gegen die EU.