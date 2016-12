Matteo Renzi nach dem Referendum Strafe für den "Verschrotter"

"Ich habe verloren", sagt Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi, sichtlich bewegt, etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht in einer Pressekonferenz in seinem Amtssitz, dem Palazzo Chigi in Rom. "Meine Regierungszeit endet hier." Montagnachmittag werde er das Kabinett einberufen, seinen Kollegen für ihre Arbeit danken, dann zu Staatspräsident Sergio Mattarella gehen und seinen Rücktritt einreichen.

Ein klares Wort nach einer klaren Niederlage. Rund 60 Prozent der Italiener lehnten seine Reform des parlamentarischen Systems bei einem Referendum ab. Die Beteiligung war außergewöhnlich hoch, ungefähr 70 Prozent der Wahlberechtigten stimmten ab. Ausreden wie "Meine Sympathisanten sind nicht zur Urne gegangen" und Ähnliches muss nun niemand bemühen. Das Ergebnis ist eindeutig. Und weil Renzi das Votum sehr früh mit seiner Person und seiner Regentschaft verknüpft hatte, war auch die Botschaft des Volksvotums klar: "Ciao Renzi!"

Wie das geschehen konnte? Die Rechten, die ganz Rechten und die ganz Linken nahmen die Reform zum Anlass, den Urheber der Reform, den ungeliebten sozialdemokratischen Regierungschef Matteo Renzi, abzustrafen und abzuwählen.

Links gegen Links

Zum Beispiel Rossana Rossanda, 92 Jahre alt, eine Ikone der italienischen Linken. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren war sie in der Führung der Kommunistischen Partei, in den Siebzigern wurde sie wegen Aufsässigkeit ausgeschlossen. Mit anderen unbotmäßigen KP-Genossen gründete sie die bis heute wichtigste linke, parteiunabhängige Tageszeitung Italiens , "Il Manifesto". Rossana, das linke Urgestein, hat mit "No" gestimmt, also gegen Renzi, so wie ein großer Teil der italienischen Linken.

"Die Meute", mit der sie sich damit zusammengetan hat, sei ihr zuwider, sagt Signora Rossanda. Etwa die rechtsnationale, ausländerfeindliche Lega Nord; oder die eurokritische Fünf-Sterne-Bewegung, jene scheinbar postideologische, tatsächlich von blinder Gegen-alles-Ideologie geleitete Wut-Organisation des Ex-Komikers Beppe Grillo; oder auch der verbliebene Restanhang des vorbestraften Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi. Aber Genossin Rossana hat mit den schrägen Rechten gestimmt. Denn Renzi findet sie "genauso schlimm" wie jene.

Mit ähnlicher Motivation haben viele Parteifreunde von Matteo Renzi gegen ihn votiert. Auch Granden, wie Ex-Regierungschef Massimo D'Alema oder der langjährige Parteivorsitzende Pier Luigi Bersani.

Aufstand jener, die sich verlassen und vergessen glauben

Die hohe Beteiligung am Referendum und die klare Antiregierungslinie zeigt vor allem eines: Die Italiener sind extrem unzufrieden mit ihrem Staat, ihrer Obrigkeit, ihrem Leben. Und sie haben allen Grund dazu. Die seit Jahren anhaltende Krise hat die einst starke Mittelschicht weitgehend verschlungen. Wie in vielen Ländern hat die ökonomische Globalisierung auch die italienische Gesellschaft in eine kleine reiche Schicht von Gewinnern und eine große Schicht von Verlierern geteilt. Der soziale Frieden in diesen Ländern, auch in Italien, basierte auf dem Glauben, dass die Kinder es einmal besser haben würden als die Eltern. Der Glaube ist dahin, seit die Hälfte der jungen Generation keinen Job finden kann.

In den Bars, wenn die jungen Italiener über ihren Staat reden, herrscht ein Klima der Wut. Das Votum gegen Renzi ist der Aufstand derer, die sich verlassen und vergessen glauben. Es ist ein Votum, wie Matteo Renzi es bei seinen vielen Auftritten immer gesagt hat, "gegen die politische Kaste". Nur, dass die Italiener, vor allem die jungen, auch ihn längst als Vertreter jener "Kaste" sehen. Vom "Verschrotter", wie er sich einst nannte, als er auszog, um die althergebrachten Politikerklüngel zu vertreiben, ist nicht viel geblieben. Jetzt haben die Unzufriedenen und die neuen Verschrotter erst einmal ihn vertrieben.

Italiens Zukunft? Gar nicht komisch!

Die Folgen des Referendums sind weniger eindeutig vorauszusagen. Einiges ist gleichwohl absehbar. Italiens Banken werden noch tiefer in die Krise rutschen. Vermutlich folgt die Wirtschaft insgesamt, weil in der unklaren Situation niemand investieren will, weder Italiener noch Ausländer. Regierungschef Renzi tritt zwar zurück, aber die Sozialdemokraten haben gemeinsam mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, der "Neuen rechten Mitte" des Ex-Berlusconi-Zöglings Angelino Alfano, noch die Mehrheit im Parlament und werden versuchen, an der Macht zu bleiben.

Staatspräsident Mattarella kann das Rücktrittsgesuch Renzis annehmen, theoretisch aber auch ablehnen. Möglich ist, dass eine Übergangs- oder Technokratenregierung eingesetzt wird, bis es neue Parlamentswahlen 2018 gibt. Es könnte aber auch zu Neuwahlen im kommenden Jahr kommen.

In diesem Fall werden sich womöglich die beiden Superpopulisten, der rechtsextreme Lega-Anführer Matteo Salvini und der dauerwütende Ex-Komiker Grillo, um den Sieg streiten. Das wird vermutlich gar nicht komisch, nicht für Italien und nicht für Europa. Denn wer von den beiden auch gewinnen mag, er muss gegen Europa sein. Denn sonst gewinnt man derzeit kaum eine Wahl.