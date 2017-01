Italien Verfassungsrichter kippen Teile des neuen Wahlrechts

Das Verfassungsgericht in Italien hat sein Urteil über das im Vorjahr reformierte Wahlrecht verkündet. Die Richter erklärten zwar Teile des umstrittenen Gesetzes für ungültig. Allerdings ist das geänderte Gesetz umgehend anwendbar, wenn es zur Ansetzung von Neuwahlen kommt.

Für die Italiener bedeutet das, dass sie noch in diesem Jahr ein neues Parlament wählen könnten. Die sozialdemokratische Regierungspartei PD und die oppositionelle Fünf-Sterne-Bewegung sprachen sich daraufhin für eine schnelle Entscheidung aus.

Matteo Renzi hatte die Wahlrechtsreform 2015 als Ministerpräsident durchgesetzt, um das politische System zu stabilisieren. Vorgesehen war, bei Abgeordnetenhauswahlen zwei Durchgänge abzuhalten, um mit einer Stichwahl zu einen klaren Ergebnis zu kommen. Diese Regelung verwarfen die Richter nun. (Lesen Sie hier mehr über das umstrittene Wahlgesetz.)

Große Teile der Reform tasteten sie aber nicht an. So bekommt künftig eine Partei automatisch die Parlamentsmehrheit, wenn sie mehr als 40 Prozent erhält. Im Moment ist dieser Anteil Umfragen zufolge für keine Partei in Sicht. Das macht die Bildung von Koalitionen nach Neuwahlen wahrscheinlicher.

Renzi war im Dezember als Ministerpräsident zurückgetreten, nachdem sein Reformwerk in einem Referendum abgelehnt worden war. Die jetzige Legislaturperiode dauert eigentlich noch bis 2018. Renzis PD hat sich aber wiederholt für vorgezogene Wahlen ausgesprochen.

Mit dem Urteil der Richter gibt es nun allerdings für das Abgeordnetenhaus und den Senat unterschiedliche Gesetze. Staatspräsident Sergio Mattarella erklärte deshalb, vor der nächsten Wahl müssten die Regeln angeglichen werden.

PD-Fraktionschef Ettore Rosato sagte, er sei noch immer für den jüngsten Vorschlag seiner Partei zur Änderung des Wahlrechtes. Sollte es bei dem Thema aber keinen Konsens geben, müsse es ohne Verzögerung Neuwahlen geben. Auch die Fünf-Sterne-Bewegung sprach sich für schnelle Wahlen aus - und will versuchen, die Schwelle von 40 Prozent zu überspringen. Die konservative Forza Italia verlangte, ein einheitliches Wahlgesetz für beide Kammern zu verabschieden.