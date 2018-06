Stimmungswandel Warum Italiens Linke plötzlich auf die Kanzlerin steht

Sie gilt seit Jahren als das Symbol teutonischer Besserwisserei und Bevormundung. "Merkel unerwünscht", stand immer wieder auf Plakaten in den Straßen Roms, aufgehängt von Linken wie Rechten. Als die deutsche Kanzlerin mitten in der globalen Finanzkrise den italienischen Not-Regierungschef Mario Monti besuchte, hieß es auf Flugblättern: "Einst machten sie Krieg mit Bomben und Kanonen, jetzt mit Finanzmärkten und Rating-Agenturen."

Und der Rechtsaußenpolitiker Francesco Storace - jahrelang Regionalpräsident im Latium, Gesundheitsminister unter Silvio Berlusconi - zeterte: "Diese Frau ertragen wir nicht mehr!" Arrogant sei sie, fühle sich wie "die Padrona von Europa". Und nun finden die Italiener "La Merkel" die ewige "Buhfrau" in Berlin, auf einmal ganz toll.

"Wie viel Vertrauen haben Sie in folgende politische Führer...", fragte das Meinungsforschungsinstitut SWG in der zweiten Aprilwoche - also gut einen Monat nach den Parlamentswahlen - 1000 repräsentativ ausgewählte Italiener. Die Antworten waren überraschend:

Ganz hinten rangiert Chinesenführer Xi Jinping, nur 17 Prozent fanden ihn vertrauenswürdig oder sogar sehr vertrauenswürdig.

Kaum besser lag US-Präsident Donald Trump, mit 22 Prozent.

Knapp davor, immerhin, Briten-Prime Minister Theresa May, 24 Prozent.

Dritter im Ranking wurde mit 28 Prozent Frankreichregent Emmanuel Macron.

Auf den zweiten Platz schaffte es der starke Mann in Moskau, Wladimir Putin, mit 34 Prozent.

Den Top-Platz aber gewann Angela Merkel, 43 Prozent der Italiener fanden sie vertrauenswürdig.

Kann das sein? Waren die Italiener nicht immer besonders Amerika-treu und besonders Merkel-kritisch?

DPA Zeitung "il Giornale" (2012)

Doch eine zweite Umfrage, durchgeführt vom Institut Demos & Pi in der letzten Aprilwoche, aber erst jetzt von der Zeitung "La Repubblica" publiziert, bestätigt einen Trend, der sich schon im vergangenen Jahr andeutete. Demos fragte die Italiener nicht nach ihrem Vertrauen, sondern nach ihrer Wertschätzung für drei vorgegebene "globale Führungspersonen", nämlich Trump, Putin und Merkel. Auch dabei lag die deutsche Kanzlerin mit 51 Prozent Zustimmung klar vorn, vor Putin mit 39 und Trump mit 23 Prozent.

Immer wieder die "deutschen Panzer"

Dabei hat doch gerade erst die kleine, freilich einflussreiche, stramm rechts ausgerichtete Tageszeitung "Libero" mit viel Tamtam "Angela Merkels Plan, um Italien zu erwürgen", enthüllt. Carlo Cottarelli, ein bekannter Ökonom, der beinahe Regierungschef in Rom geworden wäre, warf vor ein paar Tagen der deutschen Kanzlerin vor, ihre Politik sei "schädlich für Italien und für Europa". Und Silvio Berlusconi wettert regelmäßig, Merkels "germanozentrische Politik" habe die Krise in Europa verschärft. Und solche Kritik aus dem Süden am großen bösen Deutschland ist ja nicht neu. Sie hat eine lange Tradition.

"Deutsche Panzer rücken vor", schrieb etwa die linksliberale römische Tageszeitung "La Repubblica" im April 1999. Wogegen rücken sie vor? "Gegen unsere Eisenbahnen". Denn die Bundesbahn nahm an einer Ausschreibung für die Privatisierung von Bahnanlagen und Magazinen in Verona teil.

Das Bild der deutschen Panzer erfreute sich jahrelang großer Beliebtheit in den italienischen Medien. 2014 zum Beispiel, da schrieb wieder einmal "La Repubblica", "die deutschen Panzer rollen in die Schwellenländer".

Rülpsende, kartoffelfressende, supernationalistische Blonde

Italien und die Deutschen - das ist seit Langem ein schwieriges Verhältnis. Hier das Schwärmen der Nord-Menschen für "Bella Italia" seit Goethes langer Reise - in Gegenrichtung das Staunen über die deutsche Effizienz. Die Deutschen lieben Sonne, Strand, Kultur und Essen - achten aber vor Ort darauf, dass ihr Auto gut abgeschlossen ist und zählen das Wechselgeld im Supermarkt penibel nach.

Viele Italiener bewundern die Deutschen, weil bei denen die Verwaltung funktioniert, die Leute die Gesetze respektieren - sogar die roten Ampeln - und brav die Steuern zahlen. Alles ist größer bei den Germanen: die Autos, die Häuser, sogar der Ausguss in der Küchenspüle. Nur, müssen sie das ständig vor sich hertragen?

DPA Angela Merkel und Joachim Sauer im Italienurlaub (2014)

Ein kleiner Funke reicht, sofort entzündet sich der auch nach langen Jahren mit Frieden und Freundschaft tiefsitzende Vorbehalt zwischen Deutschen und Italienern. So etwa, als 2003 der deutsche SPD-Politiker Martin Schulz Italiens Medienmogul und mehrfachen Regierungschef Berlusconi attackierte. Da feuerte der Lega-Politiker und Tourismus-Staatssekretär Stefano Stefani zurück, deutsche Urlauber seien "rülpsende, kartoffelfressende, supernationalistische Blonde", "besoffen von aufgeblasener Selbstgewissheit", die "lärmend über unsere Strände herfallen". Jeder dritte Italiener fand die Beschreibung im Kern zutreffend. Und Kanzler Gerhard Schröder stornierte seinen Italienurlaub.

Angela - Schutzpatronin der Linken

Noch vor zwei Jahren prägte die gewohnte Ambivalenz das deutsch-italienische Politverhältnis: Man braucht sich, mag sich aber nicht besonders. Schröders Nachfolgerin im Kanzleramt war bei der damaligen Demos-Umfrage abgeschlagen Letzte, hinter Trump und ganz weit hinter Obama.

Aber Barack Obama ist aus dem Rennen und die Trump-Welt wird immer unordentlicher, die Politik konfuser. Offenbar suchen die Menschen da zunehmend Sicherheit und Stabilität, auch die Italiener. Und dafür steht die Keine-Experimente-Kanzlerin wie niemand sonst.

Schon im vergangenen Jahr, nach Trumps Machtübernahme, überflügelte Merkel mit 46 Prozent knapp Frankreichs neuen Star Macron (40 %) und Putin (38 %). Dieses Jahr dominiert sie deutlich. Der Trend kommt, kaum zu glauben, vor allem von links.

Die Wähler der Linksparteien, die der kleineren Leute, mit 63 Prozent, und vor allem die der Sozialdemokraten mit 79 Prozent, schätzen die so viel gescholtene deutsche Kanzlerin. Im Schnitt vertraut jeder zweite Italiener keinem Globalpolitiker so wie Merkel.

Überraschend ist auch die Gefühlslage im Anhang der 5-Sterne-Bewegung: Von denen schätzt nur jeder Fünfte Trump, ungefähr jeder Dritte Putin, aber 55 Prozent mögen Merkel. Dabei hat doch kürzlich der 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio noch "gegen das Europa von Merkel, Macron und Rajoy" gewettert.

Italiens Rechte hält es dagegen mehr mit Putin. Die Anhänger von Berlusconis Forza Italia, der ausländer- und EU-feindlichen Lega und der faschistischen FdL ("Brüder Italiens") votierten bei der Demos-Umfrage mit 53 bis 61 Prozent für den Russland-chef.

Merkel lag deutlich darunter.

Video: La "Merkelina" - Maria aus Italien liebt Deutschland