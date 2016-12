Renzis Rücktritt Italiens Lust am Untergang

Er kam wie ein Befreier. Mit ganz großer Klappe. Wollte Italien vom Spinnennetz der Bürokratie befreien, die alte politische Garde "verschrotten", versprach "jeden Monat eine Reform".

Jetzt hat er den Wettstreit gegen einen mit noch größerer Klappe verloren. Beim Volksentscheid über seine Verfassungsreform ist Matteo Renzi dramatisch gescheitert.

Rund 60 Prozent der Italiener haben gegen ihn und für eine seltsame Allianz von ganz Linken und ganz Rechten votiert, deren populärster Vertreter, Beppe Grillo, ein gelernter Kabarettist und Komiker, einen Hang zur Stammtisch-Sprache hat, gern auch mit Fäkal-Anspielungen.

Nun geht Renzi "auf den Hügel", wie man in Rom sagt, wenn ein Politiker sich auf den Quirinal, zum Dienstsitz des Staatspräsidenten begibt. Dort will er seinen Rücktritt einreichen. Den Tränen nahe hatte er das in der Nacht angekündigt.

Nun fragt sich halb Europa: Was ist los in Italien - haben die nicht genug Probleme, mit einer Volkswirtschaft, in der seit Jahren nichts so wächst wie der Schuldenberg? In einem Land, in dem fast die Hälfte der jüngeren Bevölkerung arbeitslos ist oder sich mit Niedriglöhnen über Wasser halten muss, geplagt von schweren Erdbeben und Überschwemmungen, verängstigt von der Zahl der Menschen, die übers Mittelmeer kommen?

Doch, die haben genug Probleme. Die wollen, dass sich "alles" ändert, deswegen haben sie ja die Heilsbringer gewählt: Die Lega Nord, die gegen "die Ausländer" ist. Die Linke, die mehr Sozialstaat verspricht. Und vor allem die "Fünf-Sterne"-Bewegung von Beppe Grillo. Der will "alles ändern", und das gefällt vielen, vielleicht sogar der Mehrheit. Denn schlimmer, sagen viele in den Büros und in den Bars, wenn über Politik diskutiert wird, "schlimmer kann es gar nicht kommen" - sagen sogar viele, denen es rundum gut geht. Der Zeitgeist steht auf Lust am Untergang.

Was jetzt kommt, liegt erst einmal bei Staatspräsident Sergio Mattarella. Der hat mehrere Alternativen. Er kann

Matteo Renzi bitten, seinen Regierungsjob noch eine Weile zu machen, etwa bis der Staatshaushalt fürs kommende Jahr fertig ist;

einen Auftrag zur Bildung einer Übergangsregierung vergeben, bis zu den 2018 anstehenden Wahlen zum Beispiel;

das Parlament auflösen und Neuwahlen ausschreiben.

Was ist wahrscheinlich?

Das Parlament wird er nur in größter Not auflösen, auch wenn das die Sieger des Referendums jetzt ganz laut fordern. Zum einen würde ein Wahlkampf zum jetzigen Zeitpunkt das Land noch weiter spalten. Zum andern könnte der Wahlgewinner durchaus jener Protest-Guru Grillo sein, den ein Ex-Verfassungsrichter und PD-Politiker wie Mattarella sich so gar nicht wünscht.

Und ein kleines formales Hindernis gibt es auch noch: Nachdem Renzis Parlaments-Neuordnung gescheitert ist, gibt es nun zwei völlig verschiedene Wahlsysteme für die beiden Kammern des Parlaments, die miteinander überhaupt nicht in Einklang zu bringen sind.

Die Bitte an Renzi, einstweilen weiter zu regieren, wäre da das naheliegende. Schließlich hat die Koalition seiner sozialdemokratischen Partei, "Partito Democratico" (PD) mit Angelino Alfanos "Nuovo Centrodestra", übersetzt: "Neue Rechte Mitte", abgekürzt Ncd, auch nach dem Referendum eine Mehrheit im Parlament.

Aber das wird Renzi kaum wollen, denn das würde ihn endgültig verschleißen. Der linke Flügel seiner Partei könnte ihn ständig vor sich hertreiben. Die grauen Eminenzen, wie Ex-Regierungschef Massimo D'Alema und Ex-Parteichef Pier Luigi Bersani wollen ihn einfach nicht, den gelernten Christdemokraten, der ihnen ihre einst linke Partei gestohlen hat.

Ein Neuantritt im nächsten oder übernächsten Jahr wäre für Renzi erfolgversprechender.

"Trumpisti" statt "Technokraten"

Bleibt dem Staatspräsidenten der Versuch, eine Übergangsregierung zu kreieren. Schon im Vorfeld des Referendums war viel über eine "Expertenregierung" diskutiert worden.

Vor allem im Ausland. In Italien will die nämlich kaum jemand. Und einen "Experten" zu finden, der sich verbrennen lassen möchte, ist auch nicht so leicht. Denn frühere Technokraten-Regenten wie der Wirtschaftswissenschaftler und langjährige EU-Kommissar Mario Monti wurden in Stunden der Gefahr gerufen und erledigten das "Alternativlose" - das, "was Europa jetzt von uns verlangt".

Diese Zeiten sind vorbei, "Europa" ist längst kein Argument mehr und "Alternativloses" gibt es nicht mehr, spätestens seit Donald Trump die US-Wahlen gewann und in Italien - wie in anderen Ländern auch - selbsternannte "Trumpisti" nicht ausgelacht, sondern ernst genommen werden.

Ein Ökonom oder ein Staatsanwalt

Die derzeit größte Wahrscheinlichkeit hat mithin der Versuch, einen angesehenen politischen Kandidaten zu finden, der das Land mit der vorhandenen Mehrheit der PD-Ncd-Koalition möglichst bis zum Wahltag im Jahr 2018 führt. Namen werden schon gehandelt. Der derzeitige Finanzminister Pier Carlo Padoan ist einer der Top-Kandidaten, ein anderer wäre Pietro Grasso, lange Jahre Chef der Nationalen Antimafia-Staatsanwaltschaft, seit 2013 Präsident des römischen Senats, der zweiten Kammer des Parlaments.

Wer von beiden die größeren Chancen hat, hängt wohl auch davon ab, wo sich die Probleme Italiens in den Wirren nach dem Referendum besonders häufen werden. In der Wirtschaft, dann braucht man eher Padoan. Oder in den politischen Schlachten der unversöhnlichen Gegner, dann wäre einer wie der in vielen Lagern angesehene Grasso vielleicht besser.

Ein Kandidat hat schon vorab abgesagt. Romano Prodi, der war nicht nur Präsident der EU-Kommission, sondern hatte auch zweimal - von 1996 bis 98 und von 2006 bis 08 - das Privileg, Italien zu regieren. Das will er sich offenbar nicht noch einmal antun. Man kann ihn verstehen.

Angela Merkel über den Ausgang des Referendums:

