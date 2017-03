Präsidententochter Ivanka Trump bekommt Büroräume im Weißen Haus

Die Rolle von Donald Trumps Tochter Ivanka als Beraterin ihres Vaters wird größer. Die 35-Jährige erhält eigene Büroräume im West-Flügel des Weißen Hauses. Zudem soll sie noch in dieser Woche mit Kommunikationsmitteln der Regierung ausgerüstet werden. Eine offiziellen Posten habe sie jedoch nicht, berichtet das Magazin "Politico" unter Berufung auf den Anwalt der Präsidenten-Tochter, Jamie Gorelick. Ein Sprecher des Weißen Hauses bestätigte den Bericht später.

Demnach wird sie keine Bezahlung bekommen, erhält aber Zugang zu Geheiminformationen. Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner arbeitet bereits als Trumps Berater im Weißen Haus. Als Kushner vorgestellt wurde, hatte es noch geheißen, Ivanka Trump werde sich zunächst auf den Umzug von New York nach Washington und ihre Kinder konzentrieren. Seitdem war sie jedoch häufig an der Seite ihres Vaters zu sehen und nahm an Treffen mit ausländischen Staatschefs teil, unter anderem beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche.

Dass Staats- oder Regierungschefs demokratisch nicht legitimierte Familienmitglieder ohne offizielle Rolle in die Regierungsgeschäfte einbeziehen, ist in westlichen Demokratien nicht üblich. Ivanka Trump werde sich an alle Ethik-Regeln halten, die auch für offizielle Regierungsbedienstete gälten, sagte ihr Anwalt. Sie soll nicht vereidigt werden. "Ein erwachsenes Kind des Präsidenten zu haben, das aktiv in die Regierung eingebunden ist, ist Neuland", räumte Gorelick ein.