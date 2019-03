Brasiliens Präsident Bolsonaro in Israel Treffen zweier Hardliner

Ein offizielles Treffen mit Premier Benjamin Netanyahu, ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem - und Gespräche über die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen.

Auf den ersten Blick ist die am Sonntag beginnende dreitägige Visite von Jair Messias Bolsonaro in Israel eine Routinereise. Der brasilianische Präsident mit dem bemerkenswerten Zweitnamen hat aber möglicherweise ein Wahlkampfgeschenk für Netanyahu im Gepäck, der am 9. April als Ministerpräsident wiedergewählt werden will.

"Wie schon in unserem Wahlkampf angekündigt, beabsichtigen wir, Brasiliens Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen", schrieb der ultrarechte Politiker auf Twitter im November, noch vor seiner Vereidigung. Israel sei ein souveräner Staat und sein Land werde das respektieren, fügte er hinzu.

As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1. November 2018

Die Arabische Liga verurteilte die Ankündigung damals prompt. Am Donnerstag sprach Bolsonaro nur noch vage von der Möglichkeit, eine "Handelsvertretung" in Jerusalem zu eröffnen. Rudert er nun zurück?

Die Botschafts-Entscheidung wäre jedenfalls ein Bruch mit Brasiliens Nahost-Politik der vergangenen Jahre. Die linksgerichteten Vorgängerregierungen unter Dilma Rousseff (2011-2016) und Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) standen für einen klar propalästinensischen Kurs, dem zahlreiche lateinamerikanische Länder folgten:

2010 erkannte Brasilien Palästina als eigenen Staat an. Argentinien, Chile und Peru sowie weitere Länder in der Region folgten dem Vorbild.

2014 rief die Regierung in Brasilia ihren Botschafter infolge des Gazakrieges aus Tel Aviv für Konsultationen zurück. Ähnlich handelten kurz darauf die Außenministerien in Peru, El Salvador und Nicaragua.

Israels Außenministerium reagierte darauf ungehalten. "Dies ist eine bedauerliche Demonstration dafür, dass Brasilien, ein wirtschaftlicher und kultureller Gigant, ein diplomatischer Zwerg bleibt", sagte ein Sprecher.

Die diplomatischen Beziehungen erreichten 2015 ihren bisherigen Tiefpunkt. Netanyahu wollte den in Buenos Aires geborenen Dani Dayan als neuen Botschafter in Brasilia einsetzen - Rousseffs Regierung lehnte ab.

Der Hauptgrund für die Entscheidung: Dayan war zuvor jahrelang Vorsitzender des Jescha-Rates, der Dachorganisation der israelischen Siedler im Westjordanland. Der Disput dauerte Monate an, bis Israel schließlich nachgab und Dayan im Sommer 2016 Generalkonsul in New York wurde.

Taufe, T-Shirts und Trump

All das will Bolsonaro vergessen machen. Dabei spielen auch religiöse Gefühle eine Rolle. Vor einigen Jahren ließ sich Bolsonaro, der als Katholik aufwuchs, während eines Israel-Besuchs im Jordan evangelikal taufen. Brasiliens Staatschef verkörpert damit auch einen Trend in seinem Land:

Schätzungen zufolge machen Evangelikale heute bis zu 30 Prozent der Bevölkerung Brasiliens aus. Vor wenigen Jahrzehnten war ihre Zahl noch verschwindend gering.

Für viele von ihnen hat Israel eine besondere spirituelle Bedeutung. Eine Parallele zu den "Evangelicals" in den USA.

Die Bewunderung für Israel wird auch von Bolsonaros Kindern geteilt. Vor wenigen Monaten sorgte ein Bild für Aufsehen. Das auf Twitter verbreitete Foto zeigte zwei der drei Söhne des brasilianischen Präsidenten: Der eine in einem Mossad-T-Shirt, der andere in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Israel Defense Forces", beides Kleidungsstücke, die in Israel vielerorts von Touristen gekauft werden.

בתמונה: שני הבנים של נשיא ברזיל החדש בולסונארו.

דוחה ומזעזע pic.twitter.com/mYLzAkcwHJ — Hanan Amiur (@hananamiur) 4. November 2018

Bolsonaro richtet die brasilianische Außenpolitik grundlegend neu aus. Und auch hier sind die USA Vorbild:

Bolsonaro sucht die Nähe zur Regierung von US-Präsident Donald Trump, den der Brasilianer jüngst im Weißen Haus besuchte.

Die Folge dieser Neuorientierung: Heftige Kritik am Einfluss Chinas in Lateinamerika, Konfrontation mit dem Maduro-Regime in Venezuela und eben auch das Gerede von einer Verlegung der Botschaft nach Jerusalem.

Doch der Ankündigung, die Botschaft zu verlegen, folgten in den vergangen Monaten wenige konkrete Schritte. Die Entscheidung hat auch Gegner - in Brasiliens Exportwirtschaft ebenso wie in Bolsonaros Regierungsmannschaft.

DPA Jair Bolsonaro (links), Donald Trump

Vize-Präsident Hamilton Mourão, ein Ex-General, sprach im Februar gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von einer schlechten Idee. Der Schritt würde Brasiliens Exporten in arabische Länder schaden. Auch hier schwingt der Faktor Religion mit: Zu den Ausfuhrgütern zählt unter anderem Halal-Fleisch im Gesamtwert von geschätzten fünf Milliarden Dollar jährlich.

Mourão gilt als eine der unabhängigen Stimmen in der Regierung: jemand, dessen Rolle der ähnelt, die die Militärs H.R. McMaster und James Mattis vor ihrem Ausscheiden aus der Trump-Regierung spielten.

Wird Bolsonaro die Einwände seines Vizes verwerfen? Sollte er die Verlegung der Botschaft während seines Besuchs offiziell verkünden, würde er damit jedenfalls dem Muster Trump folgen: Ein Tweet, gefolgt von Rätselraten über konkrete Schritte und schließlich die Verlautbarung auf der großen Bühne. Also ganz im Sinne von Netanyahu. Und auch die Eröffnung der Handelsvertretung wäre ein erster Schritt.