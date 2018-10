Telefonat mit saudischem König Merkel fordert schnelle Aufklärung der Khashoggi-Affäre

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat von Saudi-Arabien eine umfassende Aufklärung der Todesumstände des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi gefordert. Der genaue Tathergang müsse aufgeklärt und alle Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Merkel in einem Telefonat mit dem saudi-arabischen König Salman nach Angaben der Bundesregierung.

Kanzlerin #Merkel hat heute mit dem saudi-arabischen König telefoniert und die Tötung des Journalisten Jamal #Khashoggi aufs Schärfste verurteilt. Sie rief Saudi-Arabien dazu auf, eine rasche, transparente und glaubhafte Aufklärung sicherzustellen. pic.twitter.com/R7P3Y0vAZE — Steffen Seibert (@RegSprecher) 25. Oktober 2018

Die Kanzlerin habe Saudi-Arabien aufgerufen, eine rasche, transparente und glaubhafte Aufklärung sicherzustellen, teilte das Bundespresseamt mit. Im Lichte der laufenden Entwicklungen des Falles stehe Deutschland bereit, zusammen mit internationalen Partnern "angemessene Maßnahmen" zu ergreifen, erklärte Merkel ohne nähere Erläuterung weiter.

Die Bundesregierung hat bereits einen vorübergehenden Genehmigungs-Stopp für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien verkündet. Bereits genehmigte Exporte werden überprüft.

Am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft in Saudi-Arabien erstmals erklärt, der Journalist sei im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul Anfang Oktober vorsätzlich getötet worden. Nach anfänglichem Dementi hatte das Königshaus bislang die Version verbreitet, Khashoggi sei bei einer Auseinandersetzung nach einem außer Kontrolle geratenen Verhör versehentlich getötet worden.

Nicht nur Merkel, auch Wladimir Putin hat mit dem König gesprochen. Der russische Präsident habe ihn über die Ermittlungen im Mordfall informiert. Salman habe Putin anschließend versichert, dass man entschlossen sei, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen.