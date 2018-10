Die Saudis und der Fall Khashoggi Ungebremste Dummheit

König Midas wollte, dass alles zu Gold werde, was er berührte. Allerdings galt das auch für Getränke und Speisen, die Midas anfasste. Er litt bald Hunger und Durst, weil er nicht nachgedacht hatte, was seine Entscheidung für Folgen haben werde. Soweit die Sage, deren Fortsetzung auch schön zum Hause Saud passen würde, konkret zum gegenwärtigen Thronprätendenten Saudi-Arabiens.

Denn was der in die Hand nimmt, verändert sich ebenfalls auf die immer gleiche Weise. Nur, dass es nicht zu Gold wird. Was Mohammed bin Salman , kurz MbS, in den vergangenen Jahren außenpolitisch so angestellt hat, geriet jedesmal zu einem Desaster mit Ansage: angefangen beim Krieg im Jemen, den er 2015 noch als Verteidigungsminister lostrat und der, so versprochen, mittels der saudi-arabischen Luftwaffe die jemenitischen Kontrahenten binnen Wochen in die Unterwerfung zwingen würde. Dreieinhalb Jahre später haben die Jets zwar Wohnviertel, Beerdigungen und zuletzt einen vollbesetzten Schulbus getroffen, geht das ganze Land zugrunde, aber gibt es keinen Sieg.

Mehr zum Thema Tod im Konsulat Der Fall Khashoggi - Daten und Fakten

Als Nächstes machte die Geiselnahme von Libanons Premier Saad Hariri in Riad den Mann im Libanon populärer denn je und damit stärker gegenüber saudischem Druck, einen Krieg mit der Hisbollah zu riskieren - was die Ursprungsidee der Festsetzung nebst inszeniertem Rücktritt Hariris gewesen war.

Auch die bizarre Fehde mit dem reichen Nachbar-Scheichtum Katar, dann der folgende Rachefeldzug gegen Kanada, die Kappung diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen wegen eines einzigen Tweets der kanadischen Außenministerin zur Freilassung von Menschenrechtlern, schürten vor allem Zweifel an der Berechenbarkeit der Regierenden in Riad.

Wie kann man sich so lächerlich machen?

Und nun die mutmaßliche Ermordung Jamal Khashoggis im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. Sie ließ sich weder ignorieren noch leugnen, denn man hatte dem Mann ja extra einen Termin gegeben, zu dem er kam, aber nie wieder ging. Zu dem aber, gut zu sehen auf den Bildern der türkischen Überwachungskameras (die eigenen waren alle just ausgefallen), auch das 15-köpfige Empfangskomitee anreiste, das laut türkischen Angaben einen hochrangigen Forensiker nebst Knochensäge umfasste.

Was wiederum die nach tagelangen Totaldementis nachgeschobenen Halbgeständnisse aus Riad umgehend der Lächerlichkeit preisgab, der 59-jährige Khashoggi sei wahlweise bei einem unerwarteten Handgemenge oder im Würgegriff eines Schergen aus der Entourage von MbS gestorben.

DPA Jamal Khashoggi (Archivbild)

(Eine ausführliche Rekonstruktion des Falls aus dem aktuellen SPIEGEL lesen Sie hier.)

Auch der von einem Fernsehteam am Konsulatseingang gefilmte Putztrupp, der just vor den türkischen Ermittlern kam, womöglich um rasch noch die gröbsten Spuren zu beseitigen, wirft dieselbe Frage auf, die sich nach allen diesen Aktionen von selbst stellt: Wie kurzsichtig kann man sein?

Warum verrennt sich ein Staatsapparat, wenn auch ein monarchischer, ein ums andere Mal so dermaßen fatal?

Viel ist in den vergangenen Tagen geschrieben worden über die ethischen Abgründe der Tötung Khashoggis, völlig zu Recht. Aber es gibt dabei noch ein Kernelement der Entscheidungsfindung, das jenseits moralischer Bewertungen liegt. Eines, das gelegentlich erwähnt wurde, wenn die Vertuschungsmanöver einfach zu unglaublich wurden, aber dessen offenbar zentrale Bedeutung für MbS' Vorstöße leicht unterschätzt wird: Dummheit. Unfassbare, ungebremste Dummheit. Der umgekehrte midas touch, alles, was man anfasst, viel schlimmer zu machen, als es vorher war.

Die Welt besteht aus Schergen - und ein paar Todfeinden

Das ist die Konstante seit 2015, seit der heute 82-jährige König Salman seinem Lieblingssohn den Weg zum rabiaten Aufstieg ebnete. Wobei die Ursache solch strafloser Machtwillkür, wo offenbar gar nichts vom Ende her gedacht wird, auch in der biographischen Hypothek des Königreichs liegt: Alle Prinzen der jüngeren Generation sind in der absoluten Gewissheit aufgewachsen, dass die Welt ihnen zu Füßen liegt und im wesentlichen aus Angestellten besteht, abzüglich einiger Todfeinde. Das Leben in dieser goldenen Blase, in der hochbezahlte PR-Berater ihrem Auftraggeber ständig soufflieren, wie großartig seine Ideen seien, lässt den Wahnsinn wuchern.

Und mit dem gilt es weiterhin zu rechnen. Jenseits der moralischen Fragen. Wie vor 200 Jahren schon der Meister-Opportunist Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord über seinen durchaus klugen Dienstherren Napoleon formulierte, dem er als Außenminister diente. Als der 1804 den nach Baden geflohenen Bourbonen-Herzog von Enghien zurück nach Frankreich verschleppen und umbringen ließ, urteilte Talleyrand: "Es ist schlimmer als ein Verbrechen. Es ist ein Fehler."