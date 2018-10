Fall Khashoggi Trump nennt Saudi-Arabiens Erklärung glaubhaft

Donald Trump hat die Festnahmen in Saudi-Arabien im Zusammenhang mit dem Tod des Journalisten Jamal Khashoggi begrüßt. Der US-Präsident hält den Fall nach eigenen Angaben aber noch nicht für restlos aufgeklärt. "Es ist nur ein erster Schritt, aber es ist ein großer erster Schritt", sagte Trump am Freitagabend in Arizona.

Trump wollte keine öffentlichen Zweifel an der offiziellen Darstellung Saudi-Arabiens zum Tod Khashoggis äußern, betonte aber auch: "Wir haben einige Fragen." Er wolle deshalb mit Kronprinz Mohammed bin Salman sprechen. Er glaube nicht, dass ihn die saudische Führung angelogen habe, sagte Trump weiter.

Die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA hatte berichtet, Khashoggi sei in Folge eines Streits und eines Faustkampfes im saudischen Konsulat in Istanbul gestorben. Im US-Kongress gab es parteiübergreifend erhebliche Zweifel an der Darstellung. Zuvor hatte die saudische Führung wiederholt dementiert, dass der Journalist und Regimekritiker im Konsulat getötet wurde.

"Ein erster guter Schritt"

Auf die Frage, ob er die Erklärung Saudi-Arabiens für glaubhaft halte, sagte Trump: "Das tue ich. Aber nochmals, ich meine, es ist früh, wir haben unsere Überprüfung noch nicht abgeschlossen." Der Präsident fügte hinzu: "Ich denke, wir kommen der Lösung eines sehr großen Problems nahe." Die saudische Führung habe einen "vollständigen Bericht" angekündigt. "Sie haben eine große Anzahl an Menschen festgenommen, das ist ein guter erster Schritt." Der Tod Khashoggis sei "inakzeptabel".

US-Kongressmitglieder äußerten sich kritisch zu der Darstellung Saudi-Arabiens. "Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass ich der neuen saudischen Schilderung zum Tod von Herrn Khashoggi skeptisch gegenüberstehe", teilte der republikanische US-Senator Lindsay Graham auf Twitter mit.

"Erst haben wir erzählt bekommen, dass Herr Khashoggi das Konsulat angeblich verlassen hat, und es gab ein pauschales Dementi jeglicher saudischer Verstrickung", schrieb Graham. "Jetzt bricht ein Streit aus, und er wird im Konsulat getötet, alles ohne Wissen des Kronprinzen."

"Einfach nicht glaubwürdig"

Der Abgeordnete Eliot Engel, der ranghöchste Vertreter der Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, teilte mit: "Die Erklärung der saudischen Behörden von heute Nacht ist einfach nicht glaubwürdig, besonders, weil sich die Geschichte in den vergangenen Tagen so stark geändert hat." Er forderte die US-Regierung auf, Druck für eine "gründliche und transparente Untersuchung" auszuüben.

NEW - Ranking Member @RepEliotEngel's statement on the Saudi Government's explanation of the death of Jamal #Khashoggi: https://t.co/Zd3jmkg8QS pic.twitter.com/uWYp1gDFFD — House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) 19. Oktober 2018

Das Weiße Haus äußerte sich in einer ersten Stellungnahme zum Tod Khashoggis nicht zu möglichen Konsequenzen für Saudi-Arabien. Darin hieß es: "Die Vereinigten Staaten nehmen die Mitteilung des Königreichs Saudi-Arabien zur Kenntnis, dass seine Ermittlungen zum Schicksal von Jamal Kashoggi voranschreiten und dass es gegen die bislang identifizierten Verdächtigen vorgeht." Man werde die internationalen Untersuchungen weiterhin genau verfolgen.

Trump wandte sich jedoch erneut klar dagegen, Waffen- und andere Geschäfte mit Saudi-Arabien mit einem Umfang von nach seinen Worten insgesamt 450 Milliarden Dollar aufzukündigen, sollte es zu Sanktionen kommen. Davon könnten "mehr als eine Million Jobs" betroffen sein. Er werde in der Frage möglicher Sanktionen mit dem Kongress zusammenarbeiten. Trump betonte erneut die bislang enge Kooperation mit dem Verbündeten Saudi-Arabien. "Wir brauchen sie als Gegengewicht zu Iran", sagte er. Das sei "nicht die leichteste Situation".