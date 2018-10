US-Präsident Trump zum Fall Khashoggi "Bad stuff"

US-Präsident Donald Trump hat erstmals eingeräumt, dass der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi, der vor zwei Wochen im Konsulat seines Landes im türkischen Istanbul verschwand und dessen Schicksal ungeklärt ist, wohl tot ist.

"Es sieht ganz danach aus", sagte Trump vor Journalisten in Washington. "Es ist sehr traurig."

Sollte Saudi-Arabien für den Tod des Journalisten verantwortlich sein, müssten daraus "sehr schwerwiegende" Konsequenzen folgen, so Trump. Er bezeichnete die Vorgänge als "bad stuff" (schlimme Sache), aber man werde sehen, was passiere. Man müsse das Ergebnis der laufenden Untersuchungen in dem Fall abwarten. Er rechne bald mit Antworten.

Jamal Khashoggi, der unter anderem als Kolumnist für die "Washington Post" schrieb und die Machthaber in seinem Heimatland Saudi-Arabien immer wieder kritisiert hatte, wollte am 2. Oktober im Konsulat in Istanbul Papiere abholen und ist seitdem verschwunden. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando ermordet wurde.

Das saudische Königshaus weist jede Verantwortung zurück. Trump hatte die Führung in Riad zuvor in Schutz genommen und überließ es bislang der saudi-arabischen Führung, den Fall selbst zu untersuchen - obwohl der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman unter dem international weitverbreiteten Verdacht steht, die Ermordung des regierungskritischen Journalisten angeordnet zu haben.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Donnerstag nach seiner Rückkehr von Besuchen in Riad und Ankara, die saudi-arabische Führung habe ihm "eine vollständige, gründliche Ermittlung" zugesagt. Er habe deshalb Trump gesagt, dass "wir ihnen noch ein paar Tage geben sollten, um das abzuschließen".

Der Fall Khashoggi ist für Trump überaus delikat, da er für sein Vorgehen gegen den Iran und für eine Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern auf enge Zusammenarbeit mit Riad setzt. Auch ist Saudi-Arabien ein massiver Abnehmer von US-Rüstungsgütern.

Auf die Reporterfrage nach möglichen Sanktionen gegen Riad wegen des Falls Khashoggi sagte der US-Präsident am Donnerstag, die Reaktion müsse "sehr strikt" sein. Allerdings hatte sich Trump in den Vortagen gegen einen Stopp der US-Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien ausgesprochen. Diese brächten viel Geld ein und sicherten Jobs in den USA, sagte er.

Für Saudi-Arabien deuten sich wegen Khashoggis Verschwindens bereits ernsthafte Folgen an. Immer mehr Größen aus Wirtschaft und Politik sagen zum Beispiel ihre Teilnahme an einer Investorenkonferenz kommende Woche in Riad ab. Die US-Großbank Goldman Sachs teilte mit, keinen Vertreter dorthin schicken zu wollen. Der Medienkonzern Fox Business Network zog sich als Sponsor der Veranstaltung zurück und auch US-Finanzminister Mnuchin sagte sein Kommen ab.