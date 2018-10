Die britische Premierministerin Theresa May hat angekündigt, Verdächtigen im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashogghi die Einreiseerlaubnis zu entziehen. "Wenn diese Personen derzeit über ein Visum verfügen, dann wird es ihnen heute entzogen", sagte

.

Es sei dringend nötig, exakt herauszufinden, was sich in dem Fall ereignet habe, sagte May dem britischen Parlament. Sie wolle noch heute mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman telefonieren, sagte die Premierministerin.

Frankreich hingegen verhängt vorerst keine Sanktionen gegen Saudi-Arabien. Das Büro von Präsident Emmanuel Macron erklärte, man werde "keine überhastete Entscheidung gefällt". Der Elysée-Palast rief Saudi-Arabien auf, eine "glaubwürdige Untersuchung durchzuführen", um die Verantwortung Riads in dem Fall festzustellen.

Zuvor hatte bereits das US-Außenministerium Einreisesperren gegen 21 Verdächtige verhängt, die beim saudi-arabischen Geheimdienst, dem Königshof, dem Außenministerium und weiteren Ministerien beschäftigt sein sollen.

Video REUTERS

An den Rüstungsexporten an den Golfstaat hält Großbritannien derzeit fest. May sagte, der Umgang mit Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien werde "geprüft". Nach Angaben des Stockholmer Instituts für Friedensforschung (SIPRI) ist Großbritannien nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant Saudi-Arabiens.