Appell der Khashoggi-Verlobten Trump sollte nicht "Wegbereiter einer Vertuschung" sein

Hatice Cengiz wartete vor dem Konsulat der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul. Und wartete, während ihr Verlobter Jamal Khashoggi im Innern des Gebäudes starb. Die genauen Umstände sind noch immer nicht aufgeklärt. Einiges deutet darauf hin, dass der Regimekritiker und Journalist von Geheimdienstmitarbeitern und Militärs des Königreichs ermordet wurde.

Seit der mutmaßlichen Tötung ihres Mannes am 2. Oktober hat sich Cengiz nur selten zu Wort gemeldet. Bei einer Trauerfeier für Khashoggi in London aber sprach sie: unter anderem über US-Präsident Donald Trump.

"Präsident Trump sollte helfen, die Wahrheit aufzudecken und dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht." Trump sollte nicht "der Wegbereiter einer Vertuschung des Mordes an meinem Mann sein". Und: "Lass nicht zu, dass Geld unser Gewissen befleckt und dazu führt, dass wir bei unseren Werten Abstriche machen."

Cengiz lehnte eine Einladung des Weißen Hauses ab

Dem SPIEGEL sagte Cengiz in der Woche nach dem 3. Oktober, an dem das Paar in Istanbul heiraten wollte, sie mache "eine qualvolle, harte Zeit durch" und fühle sich "nicht mehr lebendig."

Und vor einigen Tagen hatte Cengiz im türkischen Fernsehen ein Interview gegeben, gut drei Wochen nach dem Verschwinden ihres Partners in der diplomatischen Vertretung seines Heimatlandes. Seitdem sei sie "jeden Tag gestorben", sagte sie.

Außerdem sagte sie dem Sender Habertürk, sie habe eine Einladung des Weißen Hauses erhalten, diese aber abgelehnt. Es gehe Trump nur darum, "öffentlich damit zu punkten", so Cengiz.

Saudi-arabische Ermittlungen sollen ergeben haben, dass Khashoggi am 2. Oktober versehentlich bei einem Kampf im Konsulat getötet worden sei. Der leblose Körper sei in einen Teppich gerollt und an einen türkischen Helfer außerhalb des Konsulats übergeben worden. Türkische Ermittler und auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gehen davon aus, dass Khashoggi vorsätzlich ermordet wurde.