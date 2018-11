Meryl Streep, J.K. Rowling, Alec Baldwin Schriftsteller und Schauspieler fordern Untersuchung von Khashoggis Tod

Im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi haben sich namhafte Schriftsteller, Schauspieler und Journalisten mit einem offenen Brief an Uno-Generalsekretär António Guterres gewandt. "Wir schreiben, um unsere tiefe Besorgnis über den offensichtlich schrecklichen Mord an Jamal Khashoggi auszudrücken", heißt es in dem Brief, den die US-Schriftstellerorganisation PEN America veröffentlicht hat und der von mehr als hundert mehr oder weniger bekannten Kulturschaffenden unterschrieben wurde.

Zu den Unterzeichnern gehören namhafte Schriftsteller wie Siri Hustvedt, Ian McEwan, oder Paul Auster und Literaturnobelpreisträger wie Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa oder die deutsche Herta Müller. Auch die Schauspieler Meryl Streep und Alec Baldwin sind darunter.

Der saudi-arabische Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober in das Konsulat in Istanbul gegangen, um dort Papiere für seine geplante Heirat abzuholen. Danach tauchte der Journalist nicht mehr auf. Riad hatte erst Wochen später und unter massivem internationalen Druck eingeräumt, dass der 59-Jährige im Konsulat umgebracht wurde.

Die türkische Generalstaatsanwaltschaft hatte am Mittwoch erklärt, der saudi-arabische Journalist sei kurz nach Betretendes Konsulats erwürgt worden. Anschließend sei sein Leichnam "in Stücke zerteilt" und dann "vernichtet" worden.

Ein Mord an einem Journalisten innerhalb einer diplomatischen Vertretung wäre ein "Akt des Staatsterrorismus, gedacht um Journalisten, Dissidenten und Exilkritiker auf der ganzen Welt einzuschüchtern", heißt es in dem offenen Brief. Die Unterzeichner appellieren an die Uno, sofort eine internationale Untersuchung zu erlauben, die es ermögliche, die Täter dieses Verbrechens zu identifizieren. Dabei beziehen sich die Schriftsteller und Künstler auf den Uno-Aktionsplan zur Sicherheit von Journalisten.