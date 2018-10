Fall Khashoggi Österreich fordert europaweiten Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien

Nach dem Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi nimmt der Druck auf die Regierung in Riad zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in einem Telefonat mit Saudi-Arabiens König Salman bereits internationale Strafmaßnahmen angedroht. Aus Österreich kommt nun die Forderung nach einem europaweiten Stopp von Waffenexporten an das Königreich.

Wien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Außenministerin Karin Kneissl warb in der "Welt" für ein entsprechendes Waffenembargo. "Vor allem der schreckliche Krieg im Jemen und die Katar-Krise sollten uns Anlass sein, als Europäische Union gegenüber Saudi-Arabien endlich gemeinsam zu handeln", sagte Kneissl.

"Wenn wir als gesamte EU Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien stoppen, kann das ein Beitrag zur Beendigung dieser Konflikte sein." Die Tötung Khashoggis sei "zutiefst erschütternd" und "ein beispielloser Rechtsbruch", sagte Kneissl. "Es ist aber nur der Gipfel des Horrors."

Im Konsulat getötet

Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober während eines Besuchs im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Am Donnerstag sprach die saudi-arabische Generalstaatsanwaltschaft unter Berufung auf die türkischen Ermittlungen erstmals von einer vorsätzlichen Tat. Zuvor hatte Riad die Tötung zunächst geleugnet und dann als eine nicht geplante Aktion dargestellt.

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft folgt mit ihrer Forderung einem Aufruf des Europarlaments vom Donnerstag, das sich ebenfalls für einen Ausfuhrstopp von Waffen ausgesprochen hatte. Auch Deutschland will als Reaktion auf die Khashoggi-Tötung vorerst für die Zeit der Ermittlungen keine Waffen mehr an Saudi-Arabien liefern.

Andere Länder wollen allerdings nicht so weit gehen. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez etwa schloss einen solchen Schritt aus. Er müsse "die Interessen Spaniens schützen", sagte er zuletzt vor dem Parlament in Madrid. Saudi-Arabien importiert laut dem Stockholmer Sipri-Institut für Friedensforschung nach Indien die zweitmeisten Waffen weltweit.

Grüne für neue Regeln

Die Grünen dringen nun auf eine grundlegende gesetzliche Neuregelung aller Waffenausfuhren. "Es braucht einen Richtungswechsel bei Waffenexporten", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter. "Ein Rüstungsexportkontrollgesetz ist längst überfällig, damit die Menschenrechte nicht weiter unter den Tisch fallen."

Die Regeln für Exportgenehmigungen sind bisher in einem Richtlinienpapier festgehalten, das im Jahr 2000 von einer rot-grünen Bundesregierung beschlossen wurde. Danach muss die Menschenrechtslage bei Exportentscheidungen berücksichtigt werden.

Die Richtlinien gelten als die restriktivsten weltweit. Die Grünen wollen nun ein Gesetz mit noch härteren Regeln. "Längst sind Genehmigungen und Lieferungen an fragwürdige Regime zur Regel geworden", sagte Hofreiter. "Die Bundesregierung darf nicht länger im Bundessicherheitsrat hinter verschlossener Tür die Profitinteressen der deutschen Rüstungsindustrie bedienen und insgeheim gegen eigene Grundsätze verstoßen." Einen Antrag für ein Rüstungsexportgesetz haben die Grünen dem Bundestag bereits vorgelegt.

"Außergerichtliche Hinrichtung"

Hofreiters Co-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt forderte zudem die sofortige Beendigung der deutschen Unterstützung des saudischen Grenzschutzes. "Die Bundesregierung muss die Zusammenarbeit der Bundespolizei mit dem saudischen Grenzschutz schnellstmöglich beenden, statt sie nur temporär auf Eis zu legen", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch bei den Vereinten Nationen wird der Ton gegenüber Saudi-Arabien immer schärfer. Die Uno-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche und willkürliche Hinrichtungen, Agnes Callamard, bezeichnete Khashoggis Tötung als "außergerichtliche Hinrichtung". "Selbst Saudi-Arabien hat eingeräumt, dass es bei dem Verbrechen Vorsatz gab und dass staatliche Vertreter beteiligt waren", sagte sie in New York. Die Sonderberichterstatterin forderte eine internationale Untersuchung zum Tod des regierungskritischen Journalisten.