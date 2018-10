+++ Newsblog +++ Erdogan: Tötung Khashoggis wurde Tage im Voraus geplant

Dienstag, 11.50 Uhr

Erdogan rekonstruierte den Fall lediglich mit den bisher bekannten Informationen und appellierte an das saudische Königshaus, diejenigen auszuliefern, die den Mord durchgeführt haben sollen. Er fordert, dass Ihnen in Istanbul der Prozess gemacht wird.

Dienstag, 11.45 Uhr

Der türkische Präsident wurde zwar deutlich, sprach von einem "politischen Mord" und zeigte sich überzeugt, dass die Tötung "geplant" war. Neue Erkenntnisse zu den Hintergründen lieferte er aber nicht. So erwähnte Erdogan angebliche Tonbandaufnahmen, die dokumentieren sollen, wie Khashoggi zu Tode gefoltert werde, mit keinem Wort. Diese liegen nach Angaben Ankaras bisher einzig der türkischen Regierung vor.

Dienstag, 11.41 Uhr

Die Erklärung Erdogans zum Fall Khashoggi ist beendet. Nun widmet sich der türkische Präsident anderen Themen.

Dienstag, 11.39 Uhr

Erdogan ruft das saudische Königshaus auf: Die Beschuldigten müssten in Istanbul angeklagt werden. "Die Tat ereignete sich hier, darum muss auch das Verfahren hier stattfinden."

Dienstag, 11.37 Uhr

Erdogan fordert: Nicht nur die Mörder, sondern auch die Auftraggeber sollen gefunden werden.

Dienstag, 11.33 Uhr

Erdogan nennt den Fall einen "barbarischen Mord" und fragt, warum noch immer kein Leichnam gefunden worden sei. Der Präsident kündigt an, dass sich alle Verantwortlichen der Justiz stellen müssten und bestraft würden - aus allen hierarchischen Schichten.

Dienstag, 11.31 Uhr

Im Zuge der Aufklärung telefonierte Erdogan sowohl mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als auch mit US-Präsident Donald Trump. Auch Trump sagte demnach, dass der Fall aufgeklärt werden müsste.

Dienstag 11.28 Uhr

Am 11. Oktober seien Gesandte aus Riad in die Türkei gekommen. Ankara habe dann erklärt, dass die türkische Regierung angesichts der Tötung nicht schweigen werde. Ankara habe sich aber auch gegen Vorverurteilung gewehrt. Erst am 19. Oktober, 17 Tage nach dem Verschwinden Khashoggis, habe Riad dann eingeräumt, dass der Journalist im Konsulat getötet worden sein - angeblich bei einer Schlägerei.

Dienstag, 11.26 Uhr

Die türkische Polizei und die Staatsanwaltschaft arbeiten aktuell immer noch an der Beweisaufnahme.

Dienstag, 11.25 Uhr

Die aus Saudi-Arabien angereiste Gruppe habe die Türkei noch am Abend verlassen, Stunden nachdem Khashoggi verschwunden war. In Privatjets seien sie zurück nach Riad geflogen, sagt Erdogan. Noch am 4. Oktober stritt Saudi-Arabien ab, dass Khashoggi getötet worden sei.

Dienstag, 11.25 Uhr

Durch Videoaufnahmen sei zu erkennen, dass Khashoggi das Konsulat nicht verlassen habe. Wegen der diplomatischen Immunität habe die Türkei allerdings zunächst keine weiteren Schritte eingeleitet. Erst als mehr Informationen zusammenkamen, sei es interessant geworden.

Dienstag, 11.21 Uhr

Schon am Tag vor Khashoggis Besuch im Konsulat seien mehrere Gruppe von Personen aus Saudi-Arabien nach Istanbul gekommen. Nach der Darstellung Erdogans sind sie angereist, um den Journalisten zu töten. Sie hätten auch einen "Ausflug" in den Belgrad-Wald gemacht. Den Ort, an dem später nach den Überresten Khashoggis gesucht wurde. Insgesamt gehe es um 15 Menschen. Erdogan spricht von Geheimdienstlern.

Dienstag, 11.20 Uhr

Erdogan ist davon überzeugt, dass es Vorbereitungen für den Mord gegeben habe. Damit widerspricht er der Version Saudi-Arabiens, es habe sich um einen Unfall gehandelt.

Dienstag, 11.19 Uhr

"Ich drücke mein Beileid der Familie von Jamal Khashoggi, seiner Verlobten und dem saudi-arabischen Volk aus", sagt Erdogan. Anschließend beginnt er, den Fall zu rekonstruieren.

Dienstag, 11.10 Uhr

Die Fraktionssitzung der AKP läuft, Präsident Erdogan spricht - bisher aber noch nicht über den Fall Khashoggi.

Dienstag, 10:25 Uhr

Saudi-Arabien steht im Fall Jamal Khashoggi weiter unter Druck. Riad wird vorgeworfen, die Ermittlungen zu dem mutmaßlich getöteten Journalisten zu behindern. Der saudi-arabische Außenminister wiederum verspricht "umfassende Ermittlungen". Die Erklärung durch den türkischen Präsidenten Erdogan, die am Dienstagmittag erwartet wird, könnte diesen Prozess beschleunigen - und auch den Druck auf Riad erhöhen.

Dienstag, 10:00 Uhr

Am 2. Oktober war Khashoggi nach einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul verschwunden. Die Regierung in Riad räumt mittlerweile ein, dass der Journalist getötet worden sei, spricht aber von einem Unfall. Die türkischen Behörden haben bisher noch keine Stellungnahme zum offiziellen Stand der Ermittlungen abgegeben. Das soll sich nun ändern: Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, bei der Fraktionssitzung seiner islamisch-konservativen Regierungspartei am späten Dienstagmorgen eine Erklärung abzugeben. Dabei werde er "ins Detail gehen".