Verschwundener Journalist Saudi-Arabien bestätigt Tötung Khashoggis in Istanbuler Konsulat

Saudi-Arabien hat den Tod des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi bestätigt. Zwischen Khashoggi und mehreren Personen im Istanbuler Konsulat sei es zum tödlichen Streit gekommen, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa. Die "Diskussionen" zwischen Khashoggi und "denjenigen, die er im Konsulat des Königreichs in Istanbul getroffen" habe, "entwickelten sich zu einem Faustkampf, der zu seinem Tod führte", hieß es weiter. Es seien bereits 18 Personen festgenommen worden.

Zudem wurde ein königlicher Erlass zitiert, wonach der Vizepräsident des Geheimdienstes, Ahmad al-Assiri, entlassen worden sei. Auch Saud al-Kahtani, ein hochrangiger Berater des Königs, wurde demnach entlassen. Kronprinz Mohammed bin Salman steht unter Druck. Eine Verbindung zu der Tat könnte dem 33-Jährigen schwer schaden.

AP Jamal Khashoggi

Khashoggi hatte am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul Papiere abholen wollen und war seither verschwunden. Die türkischen Behörden gingen nach Medienberichten bisher davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten 15-köpfigen Spezialkommando getötet wurde.

Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trumpneue Erkenntnisse im Fall Khashoggi in den kommenden Tagen in Aussicht gestellt. "In den nächsten zwei oder drei Tagen werden wir viel wissen", sagte er bei einem Auftritt in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona. Sanktionen gegen Saudi-Arabien schloss der Präsident nicht aus. Auf eine entsprechende Frage sagte er: "Könnte sein, könnte sein."

Noch am Donnerstag hatte Trump auf eine Reporterfrage nach möglichen Sanktionen gegen Riad geantwortet, die Reaktion müsse "sehr strikt" sein. Allerdings hatte Trump sich zuvor gegen einen Stopp der US-Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien ausgesprochen. Diese brächten viel Geld ein und sicherten Jobs in den USA, sagte er.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte in dieser Woche sowohl Riad als auch Ankara besucht, um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen. Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu hat unterdessen bekanntgegeben, angebliche Tonaufnahmen vom Tod des Regimekritikers noch nicht mit den USA geteilt zu haben. Die Türkei werde die Ergebnisse der Untersuchungen zu dem Fall aber noch veröffentlichen, stellte Cavusoglu in Aussicht. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Auch ist noch unklar, um was es sich dabei handeln könnte (Lesen Sie hier mehr über die offenen Fragen in dem Fall).

Die türkische Staatsanwaltschaft lud außerdem Angestellte des saudischen Konsulats als Zeugen vor. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, es handele es sich um 15 Türken, unter ihnen ein Fahrer, ein Buchhalter und ein Techniker des Konsulats.