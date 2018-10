Jamal Khashoggi Saudi-Arabiens Generalstaatsanwalt trifft türkischen Kollegen

Knapp vier Wochen nach dem gewaltvollen Tod des Journalist Jamal Khashoggi ist der saudi-arabische Generalstaatsanwalt Saud al-Muajab nach Istanbul gereist, um sich mit seinem türkischen Kollegen Irfan Fidan zu treffen. Die beiden sollen mehr als eine Stunde gesprochen haben, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Im Anschluss begab sich al-Muajab offenbar in das Istanbuler Konsulat seines Landes. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu begrüßte in einer Stellungnahme die Zusammenarbeit beider Länder. Zugleich appellierte er an Saudi-Arabien, die Aufklärung des Falls nicht in die Länge zu ziehen oder zu behindern. "Diese Ermittlung soll so bald wie möglich zu einem Ergebnis kommen", so Cavusoglu.

Türkei fordert weiter Auslieferung von Verdächtigen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan übt in dem Fall seit Wochen Druck auf Saudi-Arabien aus. Er fordert, dass die 18 in Saudi-Arabien festgenommenen Verdächtigen in der Türkei vor Gericht gestellt werden. Riad lehnt das bislang ab und will die Beschuldigten im Königreich vor Gericht bringen.

REUTERS Türkischer Außenminister Mevlüt Cavusoglu

Der Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober in das saudi-arabische Konsulat in Istanbul gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Danach verschwand er.

Türkische Ermittler gehen davon aus, dass ein Killerkommando aus Saudi-Arabien den Journalisten im Konsulat ermordete. Erdogan spricht von einem "politischen Mord".

Rüstungsexporte sorgen weiter für Diskussionen

Die Staatsanwaltschaft in Saudi-Arabien hatte am Donnerstag erstmals eingeräumt, dass Khashoggi vorsätzlich getötet wurde. Zuvor hatte Saudi-Arabien behauptet, Khashoggi sei im Konsulat versehentlich bei einem "Faustkampf" getötet worden.

Zuletzt hatten Deutschland und Frankreich darüber gestritten, inwieweit Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien wegen des Falls eingeschränkt werden sollten oder nicht. Nach SPIEGEL-Informationen drohte Paris mit dem Abbruch eines gemeinsamen Großprojekts.