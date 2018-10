Beileidsbekundung Saudischer König und Kronprinz empfangen Khashoggis Familie

Kondolenzbekundung im Palast: Drei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die Führung in Riad enge Familienangehörige des Opfers empfangen. König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman hätten Khashoggis Bruder Sahl und Khashoggis Sohn Salah bei dem Treffen kondoliert, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Dienstag. Die beiden Familienangehörigen hätten sich für die Beileidsbekundung bedankt.

Saudi-Arabien hatte eingeräumt, dass Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Landes gewaltsam getötet worden war. Demnach starb er bei einer Schlägerei. Khashoggis Kinder hatten vor einer Woche eine internationale Untersuchung zu dem Fall gefordert. Ein unabhängiges und objektives Team müsse die Umstände zum Verschwinden und die Berichte zur Tötung des Journalisten aufklären, erklärte die Familie.

Die saudi-arabische Regierung hat zugesichert, alle Verantwortlichen für die Tötung von Khashoggi zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei sei es unerheblich, "wer auch immer sie sein mögen", hieß es in einer Erklärung des Kabinetts, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur SPA verbreitet wurde. Das Königreich habe Maßnahmen ergriffen, um "die Wahrheit aufzudecken" und die Verantwortlichen zu bestrafen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan widersprach der offiziellen Version Riads am Dienstag. Er bezeichnete die Tötung Khashoggis als "politischen Mord", der von einem aus Saudi-Arabien entsandten Kommando Tage im Voraus "geplant" worden sei. Von der Führung in Saudi-Arabien verlangte Erdogan Aufklärung, "wer den Befehl für das Verbrechen" gegeben habe. Die Verdächtigen will er in der Türkei vor Gericht stellen.

Lange hatten türkische Behörden oder Politiker sich offiziell kaum zu dem Fall geäußert. Stattdessen versorgten der türkischen Regierung nahe stehende und internationale Medien die Öffentlichkeit häppchenweise mit neuen Informationen aus Ermittlungskreisen.