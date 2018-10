Fall Khashoggi Istanbuler Staatsanwalt verhört Mitarbeiter des saudi-arabischen Konsulats

Im Fall des vermissten Journalisten Jamal Khashoggi hat die Istanbuler Staatsanwaltschaft laut Medienberichten Mitarbeiter des saudi-arabischen Konsulats verhört, in dem der Regierungskritiker am 2. Oktober verschwunden war. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, wurden die Mitarbeiter am Freitag zu dem brisanten Fall vernommen.

Laut dem Sender NTV handelte es sich um 15 türkische Mitarbeiter, unter ihnen ein Fahrer, ein Buchhalter und ein Techniker. Die Vernehmungen fänden in einem Gericht im Stadtviertel Caglayan statt.

Video AFP

Es besteht der Verdacht, dass Khashoggi, ein prominenter Kritiker des saudischen Kronprinzens Mohammed bin Salman, bei einem Besuch im Konsulat von Geheimagenten gefoltert und ermordet wurde. Riad bestreitet dies, hat aber bisher keinen Beweis dafür vorgelegt, dass der "Washington Post"-Kolumnist das Konsulat lebend wieder verließ. Die Polizei durchsuchte in den vergangenen Tagen zweimal das Konsulat sowie die Residenz des Konsuls.

Suche offenbar auf Waldgebiet ausgeweitet

Die Polizei soll ihre Ermittlungen Medienberichten zufolge auf ein Waldgebiet im Norden Istanbuls ausgeweitet haben. Dort sei am Tag von Khashoggis Verschwinden ein Auto des Konsulats beobachtet worden.

Die türkische Regierung vermied bisher direkte Schuldzuweisungen an Saudi-Arabien, doch veröffentlichen türkische Medien seit Tagen laufend neue Details aus den Polizeiermittlungen und erhöhen damit den Druck auf die Führung in Riad.