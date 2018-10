Khashoggi-Verlobte im türkischen Fernsehen "Ich werde diese Angst nie wieder vergessen"

"Kein banaler Fall" - so hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Affäre um Jamal Khashoggi zuletzt bezeichnet. Er forderte von Saudi-Arabien die vollständige Aufklärung, wer die Tötung des Journalisten in Auftrag gab. Nun hat sich Khashoggis Verlobte, Hatice Cengiz, zu Wort gemeldet. In einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender Habertürk berichtete sie, dass Khashoggi mit Erdogan befreundet gewesen sei.

In dem langen und emotionalen TV-Auftritt sagte Cengiz, sie sei in den 25 Tagen, die seit dem Verschwinden vergangen seien, "jeden Tag gestorben".

Die türkische Regierung hatte Informationen über den Ermittlungsstand türkischer Behörden immer wieder bewusst in den Medien lanciert. So schilderten Regierungsmitarbeiter früh, ein saudisch-arabisches Spezialkommando habe den regierungskritischen Journalisten im Konsulat in Istanbul verhört, gefoltert und ermordet. Es gebe davon Audio- und Videoaufnahmen.

Als Khashoggi nicht aus dem Konsulat herauskam, habe sie Angst bekommen

Cengiz sagte in dem Interview, sie habe mit Khashoggi in Istanbul und den USA leben wollen. Für die Hochzeit habe er eine Bestätigung gebraucht, dass er geschieden sei. Vor einem ersten Besuch des Konsulats in der Woche vor seinem Tod sei er sehr besorgt gewesen. "Das konnte man ihm ansehen", sagte Cengiz. Aber er sei erleichtert wieder herausgekommen und habe sich über die Freundlichkeit gefreut, die ihm im Konsulat entgegengebracht worden sei. Man habe ihm gesagt, er solle am 2. Oktober wiederkommen, bis dahin wolle man seine Dokumente vorbereiten.

Am 2. Oktober aber kam dann Khashoggi aus dem Konsulat nicht mehr heraus.

Entgegen früherer Darstellungen sagte Cengiz, Khashoggi sei vor dem zweiten Besuch des Konsulats nicht besorgt gewesen. Eigentlich habe er sogar alleine gehen wollen, aber ein Gefühl habe ihr gesagt, sie müsse mitgehen. Als er dann nicht mehr herausgekommen sei, habe sie Angst bekommen.

"Als ich verstanden habe, was vorgeht, habe ich angefangen zu zittern. Ich hatte unglaubliche Angst. Ich fühlte mich zu schwach zu gehen. Ich werde diese Angst nie vergessen."