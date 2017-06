Anhörung des Ex-FBI-Chefs Comey nennt Trump "Lügner"

Hochspannung in Saal 216 des Hart Buildings in Washington: Drei Stunden sollte die Anhörung von James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Kongresses dauern (verfolgen Sie den Auftritt hier im Live-Blog). Und von Beginn an kritisierte der im Mai völlig überraschend von Donald Trump gefeuerte FBI-Chef den Präsidenten und dessen Regierung.

Er selbst sowie seine frühere Behörde seien "diffamiert" worden: Die Regierung von Trump habe "Lügen" verbreitet, indem sie nach seiner Entlassung behauptet habe, die Bundespolizei sei "in Unordnung" und "schlecht geführt" worden.

Die von der Regierung vorgebrachten "wechselnden Erklärungen" für seine Entlassung hätten ihn "verwirrt und zunehmend in Sorge versetzt". Der Präsident hatte als einen von mehreren Gründen auch die FBI-Ermittlungen zu möglichen illegalen Kontakten des Trump-Wahlkampfteams nach Russland genannt.

Diese Begründung sowie diverse Medienberichte über die Vorgeschichte von Comeys Rauswurf hatten in den vergangenen Wochen den Verdacht geschürt, dass sich Trump der Justizbehinderung schuldig gemacht haben könnte.

In einem langen schriftlichen Statement für den Ausschuss bestätigte Comey denn auch, dass Trump ihn gebeten habe, die wegen der Russland-Affäre über seiner Präsidentschaft hängende "Wolke" zu vertreiben und die Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen.

Trumps Haltung zu Russland-Affäre "sehr beunruhigend"

Flynn gilt als Schlüsselfigur der Russland-Affäre. Er musste den Hut nehmen, weil er über seine Russland-Kontakte gelogen hatte.

Comey bezeichnete die Haltung von Trump zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre als "sehr beunruhigend". Es sei jedoch nicht seine Aufgabe zu beurteilen, ob sich Trump mit seinem Vorgehen der Behinderung der Justiz schuldig gemacht habe, so der ehemalige FBI-Chef.

Comey erklärte während der Anhörung auch, er habe von fast allen seiner neun Begegnungen mit Trump - teilweise am Telefon, teilweise persönlich - unmittelbar Gesprächsnotizen angelegt. "Ich hatte den Eindruck, es könnte sein, dass ich die Aufzeichnungen brauchen werde, nicht nur um mich selbst zu verteidigen, sondern auch das FBI", sagte er. Er habe die Befürchtung gehabt, dass Trump später nicht die Wahrheit über den Inhalt der Unterredungen sagen würde.

Er habe keinerlei Zweifel, dass Russland die Computer von US-Regierungsorganisationen und regierungsnahen Einrichtungen gehackt habe, um Einfluss auf die Wahlen 2016 zu nehmen. Erste Erkenntnisse darüber habe es bereits im Sommer 2015 gegeben. Seitens der Demokraten wird der Trump-Regierung vorgeworfen, das Wahlkampflager des Präsidenten habe die Angriffe orchestriert oder zumindest wissentlich in Kauf genommen.

Comeys Anhörung wurde live von mehreren großen US-Fernsehsendern übertragen. Mit allgemeiner Spannung wurde auch abgewartet, ob Trump noch während der Sitzung über Twitter auf den Auftritt von Comey reagieren würde. Nach dem öffentlichen Teil der Anhörung soll die Sitzung hinter verschlossenen Türen fortgesetzt werden.