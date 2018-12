Trumps Ex-Verteidigungsminister Das Rücktrittsschreiben von James Mattis - im Wortlaut

Dear Mr. President,

es ist mir eine Ehre, unserem Land als der 26. Verteidigungsminister gedient zu haben. Es hat mir erlaubt, gemeinsam mit den Männern und Frauen des Verteidigungsministeriums unsere Bürger und Ideale zu verteidigen.

Ich bin stolz auf den Fortschritt, den wir in den vergangenen zwei Jahren in manchen der in unserer Verteidigungsstrategie festgehaltenen, wichtigsten Ziele gemacht haben: der Behörde eine bessere finanzielle Grundlage zu geben, die Bereitschaft und Leistung unserer Truppen zu verstärken und die Geschäftspraktiken der Behörde zu reformieren, um ihre Leistungen zu verbessen.

Eine Überzeugung, die ich schon immer hatte, ist, dass unsere Kraft als Nation unlösbar verbunden ist mit unserem umfassenden und einzigartigen System von Allianzen und Partnerschaften. Während die USA die unentbehrliche Nation bleibt in der freien Welt, können wir unsere Interessen nicht schützen oder unserer Rolle gerecht werden, ohne diese starken Verbindungen aufrecht zu erhalten und unsere Partner zu respektieren. Wie Sie habe ich von Anfang an gesagt, dass die Truppen der Vereinigten Staaten nicht die Weltpolizei sein dürfen. Stattdessen müssen wir all unsere Werkzeuge amerikanischer Macht dazu nutzen, eine gemeinsame Verteidigung sicherzustellen, einschließlich unserer Führungsrolle gegenüber unseren Partnern. Die 29 demokratischen Staaten der Nato haben diese Stärke in ihrer Bereitschaft bewiesen, nach dem 11. September an unserer Seite zu kämpfen. Die Koalition aus 74 Staaten im Kampf gegen den "Islamischen Staat" ist dafür ein weiterer Beweis.

DPA Ein Teil des Rücktrittsschreibens von Verteidigungsminister James Mattis an Präsident Trump.

Ebenso glaube ich, dass wir resolut und eindeutig in unserem Versuch der Annäherung an die Länder sein sollten, deren strategische Interessen immer stärker mit unseren in Konflikt geraten. Es ist deutlich, dass etwa China und Russland eine Welt schaffen wollen, die ihrem autoritären System entspricht - indem sie Veto-Autorität über wirtschaftliche, diplomatische und sicherheitspolitische- Entscheidungen anderer Nationen erlangen - um ihre eigenen Interessen durchzusetzen auf Kosten ihrer Nachbarn, den USA und unseren Verbündeten. Das ist der Grund, warum wir alle Werkzeuge amerikanischer Macht dazu nutzen müssen, die gemeinsame Verteidigung sicherzustellen.

Meine Ansichten, Verbündete mit Respekt zu behandeln und gleichzeitig schädlichen Akteuren und strategischen Gegnern mit offenen Augen zu begegnen, resultieren aus über vier Jahrzehnten der Vertiefung in diese Themen. Wir müssen alles tun was möglich ist, um eine internationale Ordnung voranzutreiben, die unserer Sicherheit, unserem Wohlstand und unseren Werten dienlich ist und wir werden in diesem Bestreben von der Solidarität unserer Partner bestärkt.

Weil Sie das Recht darauf haben, einen Verteidigungsminister im Amt zu haben, dessen Ansichten zu diesen und anderen Themen besser zu den Ihren passen, glaube ich, dass es für mich richtig ist, von meiner Position zurückzutreten. Das Enddatum meiner Dienstzeit ist der 28.Februar 2019. Ein Datum, das genug Zeit lässt, um einen Nachfolger für mich zu nominieren und zu bestätigen und auch sicherzustellen, dass die Interessen der Abteilung bei künftigen Ereignissen, wie der Kongressanhörung der neuen Kandidaten und dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister im Februar korrekt vorgebracht und geschützt werden können. Der Übergang kann so außerdem vor dem Wechsel des Vorsitzenden des Stabschefs im September vollzogen werden, um die Stabilität in der Abteilung sicherzustellen.

Ich verspreche, all meine Kraft in einen reibungslosen Übergang zu stecken. (...)

Ich schätze die Chance, der Nation und unseren Männern und Frauen in Uniform gedient zu haben.

James Mattis