Trumps Verteidigungsminister USA sollten laut Mattis an Atomdeal mit Iran festhalten

Nach Ansicht von US-Verteidigungsminister James Mattis sollten die USA an dem Atomabkommen mit Iran festhalten. "Wenn wir bestätigen können, dass Iran sich an das Abkommen hält, und wenn wir sicherstellen können, dass dies in unserem Interesse ist, dann sollten wir natürlich daran festhalten", sagte er in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt sei dies der richtige Weg.

US-Präsident Donald Trump hatte mit einem Rückzug aus dem Abkommen gedroht, wonach Teheran auf die Entwicklung von Kernwaffen verzichtet. Das Abkommen war 2015 nach jahrelangen Verhandlungen zwischen Iran und sechs Weltmächten zustande gekommen.

Trump nannte die Vereinbarung wiederholt eine der schlechtesten, die die USA je unterzeichnet hätten. Seit Wochen liebäugelt er mit einem Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen (hier lesen Sie mehr zu Trumps gefährlichen Atompoker). Alle Beteiligten an dem Deal - auch die USA - hatten Iran zuletzt im Juli offiziell bescheinigt, die Bedingungen des Abkommen einzuhalten.

Die US-Regierung muss dem Kongress alle 90 Tage erneut mitteilen, ob Iran die Bedingungen erfüllt. Die nächste Frist läuft am 15. Oktober ab. Sollte Trump Teheran eine Nicht-Erfüllung bescheinigen, hätte der Kongress 60 Tage Zeit darüber zu entscheiden, ob die derzeit ausgesetzten Sanktionen wieder in Kraft treten sollen. Das käme einem Ausstieg aus dem Abkommen gleich.

Irans Präsident Hassan Rohani hatte verärgert auf die Aussagen Trumps reagiert und für den Fall einer Verletzung des Atomabkommens durch die USA oder einen anderen Vertragspartner mit einer entschiedenen Reaktion gedroht. Iran werde das Abkommen nicht zuerst verletzten, sagte er Ende September, "aber auf jede Verletzung durch die Partner werden wir entschlossen und resolut antworten".

Nordkorea-Krise: Mattis unterstützt Tillerson

Mattis äußerte sich am Dienstag auch über die Lage in Nordkorea - und spielte die mutmaßliche Kluft zwischen Trump und Außenminister Rex Tillerson herunter. Die Abweichung der beiden sei nicht so groß wie von manchen angenommen, sagte Mattis in der Anhörung des Senats.

Trump hatte erklärt, Tillerson verschwende Zeit, wenn er versuche, mit Nordkorea zu verhandeln. Laut Mattis gibt es weiter nur Sondierungen und keine Gespräche. "Das Verteidigungsministerium unterstützt Minister Tillersons Bemühungen, eine diplomatische Lösung zu finden, voll und ganz."