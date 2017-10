Atomkonflikt mit Nordkorea "Jeder Angriff wird zurückgeschlagen"

Im Dauerkonflikt zwischen den USA und Nordkorea geht es in die nächste Runde - zumindest verbal. Die USA werden nach den Worten von US-Verteidigungsminister Jim Mattis niemals eine Atommacht Nordkorea hinnehmen. Die Bedrohung, die Nordkorea für seine Nachbarn darstelle, habe sich aufgrund der neuen Raketen- und Atomtests "beschleunigt", sagte er bei einer Pressekonferenz in Seoul.

Das Atom- und Raketenprogramm der Führung in Pjöngjang stärke die Sicherheit Nordkoreas nicht, sondern untergrabe sie, sagte Mattis weiter. "Jeder Angriff auf die Vereinigten Staaten oder unsere Verbündeten wird bezwungen werden. Und jeder Einsatz von Atomwaffen zieht eine massive militärische Antwort nach sich, die effektiv und überwältigend ist."

Am Freitag hatte Mattis im Rahmen seiner mehrtägigen Asienreise die schwer befestigte Grenze zwischen Südkorea und Nordkorea besucht. Auf Mattis Visite in der Krisenregion wird in Kürze ein Besuch von Donald Trump folgen. Der US-Präsident bereist vom 3. bis 14. November zahlreiche asiatische Länder. Neben Südkorea sind dies etwa Japan, China und die Philippinen.

Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Aufbau des umstrittenen US-Raketenabwehrsystems in Südkorea abgeschlossen ist. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die US-Streitkräfte. Das System des Typs THAAD soll Südkorea und die im Land stationierten US-Soldaten vor potenziellen Raketenangriffen Nordkoreas schützen.

Die USA hatten Ende April trotz Kritik aus China und Russland mit dem THAAD-Aufbau in Südkorea begonnen. Die Regierungen in Peking und Moskau sehen ihre Sicherheitsinteressen durch das Abwehrsystem bedroht. China geht davon aus, dass das Frühwarnsystem auch sein eigenes Raketenpotenzial erfassen kann. Auch in der südkoreanischen Bevölkerung hatte es Proteste gegeben.