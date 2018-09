"Japan - Abstieg in Würde" Tödlicher Pflegenotstand

Seit 1995 berichtet Wieland Wagner, mit Unterbrechungen, für den SPIEGEL aus Tokio. Über Jahrzehnte hat er das Land bereist, Menschen getroffen, die Kultur durchdrungen. Das folgende Kapitel stammt aus seinem neuen Buch "Japan. Abstieg in Würde". Ein Kapitel über die dramatische Vergreisung der japanischen Gesellschaft lesen Sie hier, und hier einen Ausschnitt über den Verfall von Städten.

"Kaigo Satsujin" - "Pflegemord" - heißt ein entsetzlicher Begriff, der immer öfter in den japanischen Nachrichten auftaucht. Es war an einem Abend im November 2015, als Atsuko Namikata, 47, den Kleinwagen ihrer Familie in den Fluss Tonegawa bei Fukaya, einer Stadt nahe Tokio, lenkte. Mit im Wagen saßen ihre 81-jährige Mutter und ihr 74-jähriger Vater.

Die Fahrspuren, die sich in den Kies des tristen Uferstreifens gedrückt hatten, wurden noch Tage später immer wieder im Fernsehen gezeigt. Die Bilder zeugten von der Ausweglosigkeit, die im alternden Japan oft herrscht: Wenige Tage zuvor soll der Vater zur Tochter gesagt haben: "Ich möchte sterben, wollen wir zusammen sterben? Es tut mir leid, wenn wir Mutter alleine zurücklassen. Lass uns zu dritt sterben." Die Antwort der Tochter war knapp: "Ja, ist gut."

Seit Jahren hatten Tochter und Vater die Mutter gepflegt, die unter Demenz und unter der Parkinson-Krankheit litt. Gemeinsam lebten sie vom niedrigen Lohn des Vaters, einem Zeitungsausträger. Doch seit Kurzem konnte er nicht mehr arbeiten, er hatte eine Nackenwirbel-Quetschung erlitten. Nun war auch er bettlägerig und konnte nicht einmal mehr alleine auf die Toilette gehen. Zwar hatte die Tochter Sozialhilfe beantragt, doch die Behörden hatten das Ersuchen noch nicht genehmigt. Viel Geld konnte die Familie ohnehin nicht erwarten - schätzungsweise knapp 200.000 Yen (umgerechnet 1500 Euro). Und so lud die Tochter ihre Eltern ins Auto.

Zunächst fuhren sie zu einem Staudamm in der Nähe, dorthin hatten sie einst, in besseren Tagen, Ausflüge unternommen. Doch dann stellte sich heraus, dass sich der Ort nicht eignete, um das grausame Vorhaben auszuführen. Daher steuerte die Tochter den Wagen schließlich in den Fluss. Das Fahrzeug blieb aber bereits in Ufernähe stecken. Die Tochter öffnete die Tür und zog ihre Eltern nacheinander ins kalte Wasser, wo beide dann ertranken. Sie selbst überlebte.

Im Juni 2016 wurde die Tochter zu vier Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil war vergleichsweise milde: Die Staatsanwaltschaft hatte eine doppelt so hohe Strafe gefordert. Im Prozess hatte sich die Angeklagte fragen lassen müssen, warum sie denn nicht gewartet habe, bis ihr der Staat die beantragte Sozialhilfe gewährte. Am Ende berücksichtigte das Gericht die Verzweiflung, in der sich die Tochter nach Jahren der Pflege befunden hatte. Die Richterin gab ihr folgenden Rat mit auf den Weg ins Gefängnis: "Vergessen Sie bitte nicht die Gesichter Ihres Vaters und Ihrer Mutter aus der Zeit, als sie harmonisch zusammenlebten, und leben Sie bewusst jeden einzelnen Tag."

Das Urteil las sich wie der Versuch, zwar Recht und Gesetz aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig auch Menschlichkeit walten zu lassen. Denn was hieß für die Beteiligten schon "gerecht"? Die Richterin machte klar, dass sie ihre Augen nicht verschließen konnte und wollte vor der Realität der Vergreisung, die Japans Gesellschaft zunehmend überfordert - und damit auch die Justiz.

"Tragen Sie Ihre Last nicht alleine"

Monate später fand ein ähnlicher Prozess vor dem Bezirksgericht der westjapanischen Stadt Himeji statt: Auf der Anklagebank saß diesmal ein 82-jähriger Bauer, seine weißen Haare waren zerzaust. Damit er der Verhandlung folgen konnte, hatte man ihm ein Hörgerät gegeben. Im April 2016 hatte er seine bettlägerige Frau mit einem Elektrokabel erdrosselt.

Der Angeklagte, so beschrieb es die Richterin im Urteilsspruch, habe sich in einer "Pflege ohne Aussicht " aufgezehrt, "körperlich und seelisch". Dass er darauf verfallen sei, seine Ehefrau zu töten, könne man nicht "groß kritisieren". Das Strafmaß betrug drei Jahre Gefängnis, ausgesetzt zu fünf Jahren auf Bewährung. Auch in diesem Fall gab das Gericht dem Verurteilten einen Rat mit auf den verbliebenen Lebensweg, offenbar aus Sorge, dass er sich etwas antun könnte: "Tragen Sie Ihre Last nicht alleine. Wenn Sie nach Hause zurückkehren, sprechen Sie mit Ihrer Familie und mit den Nachbarn!"

Die Vergreisung sorgt nicht nur in Japans Gerichtssälen für eine humanere Tonlage. Auch die Gefängnisse überdenken ihr harsches Regiment. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, denn auch hier werden die Insassen immer älter und gebrechlicher. Die Zahl der Gefangenen, die 65 Jahre sind oder älter, hat sich seit 1997 mehr als vervierfacht. Hinzu kommt: Bei vielen Alten - bei weit über einem Fünftel der Insassen - handelt es sich um Wiederholungstäter, die wegen relativ geringfügiger Vergehen, wie Ladendiebstahl, einsitzen. Eine Folge zunehmender Altersarmut.

Ältere Häftlinge werden in der Haftanstalt von Mitinsassen gepflegt

"Ich begrüße Sie in unserer Anstalt." Mit freundlicher Miene empfing mich Toshiaki Echizen im Gefängnis von Nagano, etwa drei Zugstunden von Tokio entfernt. Der Komplex lag außerhalb der Stadt hinter hohen hellen Mauern. Echizen trug eine randlose Brille, er sah aus wie ein besorgter Schulleiter, und er redete auch so. Das fand ich ungewöhnlich, zumal dies nicht das erste japanische Gefängnis war, das ich besuchte. Im Vergleich zu Deutschland herrscht im japanischen Strafvollzug ein drakonisches Regiment.

Das war grundsätzlich zwar auch in Nagano so: Die Zellen wurden im Winter nicht geheizt - nur die Gänge davor. In langen Reihen marschierten die Häftlinge morgens um halb acht in die Werkstätten, dabei riefen sie im Takt: "Ichi ni, ichi ni" - "Eins, zwei, eins, zwei". Ihre Haare waren militärisch kurz geschoren, sie trugen grüne Uniformen. Doch aus den Worten des Anstaltsleiters konnte man heraushören, dass er sich weniger um die Disziplin sorgte als um das seelische und körperliche Wohl seiner 890 Insassen. Ein Zehntel der Häftlinge war über 65 Jahre alt. "Unsere Gefangenen werden immer älter", sagte Echizen, "wir haben bereits eine spezielle Maschine angeschafft, mit der wir die Masse von Windeln entsorgen, die wir jetzt für unsere älteren Häftlinge brauchen."

Ich war nach Nagano gefahren, weil man hier begonnen hatte, jüngere Häftlinge zu Altenpflegern auszubilden - für ihre älteren Mitinsassen. In einem Schulungsraum hatte der Unterricht an diesem Morgen gerade angefangen. Hintereinander aufgereiht an kleinen Holztischen, bewacht von einem Wärter, hockte ein Dutzend junger Männer. Sie blätterten in einem Lehrbuch mit dem Titel: "Das Gefüge von Seele und Körper". Vor ihnen saß ihre Lehrerin, eine Altenpflegerin aus einem nahe gelegenen Heim. Heute nahmen sie die Lektion durch, wie man einen Rollstuhl so schiebt, dass er nicht wegrollt.

Auch der Umgangston ist menschlicher geworden

Die Auszubildenden paukten für ihr Examen, später sollten sie in der Haftanstalt als Pfleger eingesetzt werden. Zum Beispiel in den Gefängnis-Werkstätten, wo die Häftlinge Schuhe, Kleidung oder Möbel fertigten. Dort sollten sie demenzkranken Mitinsassen dabei helfen, das jeweilige Arbeitspensum zu erfüllen. In den Pausen begleiteten sie die Senioren auf die Toiletten, die behinderten- und altengerecht umgebaut worden waren.

In der Krankenabteilung des Gefängnisses durfte ich dabei zuschauen, wie ein frisch geschulter Pfleger einem alten Mithäftling dabei half, sich zu rasieren. Anschließend zog er ihn nackt aus, seifte ihn von Kopf bis Fuß ein, duschte ihn und trocknete ihn ab. "Diese Art der Pflege tut beiden gut, dem Häftling, der sie ausübt, und dem, der sie empfängt", sagte der Anstaltsleiter. Seit man Häftlinge als Pfleger einsetze, werde nicht nur das Wachpersonal entlastet. Auch der Umgangston zwischen den Gefangenen sei angenehmer und menschlicher geworden. Der Leiter sah zufrieden aus, fast stolz. Wenn man ihm zuhörte, vergaß man fast, dass dies ein Gefängnis war. Und dass die Altenpflege hier nicht aus humanistischen Antrieben praktiziert wurde, sondern aus dem Zwang des demografischen Wandels heraus.

