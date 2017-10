Japanische Parlamentswahl Klarer Wahlsieg für Shinzo Abe

Bei der Parlamentswahl in Japan steuert die Koalition des konservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe auf einen klaren Wahlsieg zu und hat ersten Prognosen zufolge Aussicht auf einen Erhalt ihrer Mehrheit. Die konservative Koalition, bestehend aus der Liberaldemokratischen Partei (LDP) und der Komeito, komme auf 311 Sitze in dem 465-köpfigen Parlament, berichtete der Sender TBS.

Abe hatte die Wahl um mehr als ein Jahr vorgezogen, um von guten Umfrageergebnissen zu profitieren. Er dürfte nun zum vierten Mal Regierungschef werden. Abe regiert Japan seit Dezember 2012.

Nach ersten Prognosen hätte Abe damit die erforderliche Zweidrittelmehrheit, um, wie angekündigt, die pazifistische Verfassung zu ändern. Er vertritt die Ansicht, dass die pazifistische Nachkriegsverfassung nicht der einer unabhängigen Nation entspreche, da sie Japan 1946 von der Besatzungsmacht USA aufgezwungen worden sei. Kritiker befürchten, dass die älteste Demokratie Asiens bald nicht mehr das demokratische und freie Land sein könnte, das es seit dem verlorenen Zweiten Weltkrieg bislang war, sollte die LDP ihre Ziele für eine Verfassungsänderung umsetzen können.

Getty Images Shinzo Abe (Archivfoto)

Wegen des schweren Taifuns "Lan", der am Sonntag über Japan hinwegzog, verzögerte sich in einzelnen Regionen die Auszählung der Stimmzettel. Sturmböen und heftige Regen hinderten Menschen daran, ihre Stimme abzugeben. Einige Gemeinden rieten ihren Bürgern, sich in Sicherheit zu bringen - das könnte die Wahlbeteiligung negativ beeinflussen.