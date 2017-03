Amt für Innovationen Trump schafft neuen Posten für Schwiegersohn

US-Präsident Donald Trump will am Montag ein neues Amt für amerikanische Innovationen vorstellen. Führen soll die neue Regierungsstelle sein Schwiegersohn, Jared Kushner in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsexperten.

Die Ziele des neuen Amts sind vielfältig: Es soll Bürokratie abbauen und die Regierung effizienter machen, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf eine Stellungnahme Trumps an die Zeitung. Außerdem soll das Amt für Innovationen zunächst die Versorgung von Kriegsveteranen organisieren, sich gegen Drogensucht engagieren und generell die technische Infrastruktur von Regierungsbehörden verbessern. Die Punkte waren Wahlkampfversprechen Trumps, die er nun mit Hilfe des neuen Amtes schnell umsetzen will.

Trump hatte der "Washington Post" schriftlich mitgeteilt, "alle Amerikaner" könnten sehen, dass der "Stillstand im Regierungshandeln uns daran gehindert hat, ordentlich zu arbeiten". Jetzt wolle er "Ergebnisse produzieren".

Kushner: "Die Regierung sollte wie eine Firma geführt werden"

Kushner sagte der "Washington Post", sein Team werde Talente aus Wirtschaft und Regierung zusammenbringen. "Die Regierung sollte geführt werden wie eine große amerikanische Firma. Wir hoffen, dass wir für unsere Kunden, die Bürger, Erfolg und Effizienz erreichen können."

Der 36-jährige Kushner ist als Berater der US-Regierung seines Schwiegervaters umstritten. Auch seine Ehefrau und Trump-Tochter Ivanka gehört zum Kreis der Präsidentenberater, allerdings bislang ohne konkrete Jobbeschreibung. Ivanka Trump soll im Sommer eine US-Wirtschaftsdelegation nach Europa begleiten, sie wird wohl auch mit zum G20-Gipfel in Hamburg reisen.

Bald bezieht sie als Beraterin auch ein eigenes Büro im Weißen Haus. Sie erhält für ihre Beraterarbeit kein Gehalt, ihr werden aber sichere Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt. Außerdem erhält die Präsidententochter Zugriff auf Staatsgeheimnisse.