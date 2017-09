Russland-Affäre Ermittler durchleuchten Kushners Privatmails

Es soll um Dutzende E-Mails gehen, und sie bringen die Regierung von US-Präsident Donald Trump mindestens in eine peinliche Lage - und vielleicht sogar Trumps Schwiegersohn in juristische Schwierigkeiten. Mehrere Mitarbeiter des Weißen Hauses haben private E-Mail-Konten für dienstliche Nachrichten verwendet, wie US-Medien berichten. Unter ihnen: Jared Kushner, Präsidentenberater und Ehemann von Trump-Tochter Ivanka.

Kushner hatte einem Bericht der Nachrichtenseite "Politico" zufolge mindestens zwei Dutzend dienstliche E-Mails von einem privaten Mail-Account versendet. Empfänger waren demnach unter anderem der ehemalige Stabschef Reince Priebus und Trumps Ex-Chefstratege, Steve Bannon.

In der Kushner-E-Mail-Affäre hat das Weiße Haus nun interne Ermittlungen aufgenommen, meldet "Politico". Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, interessiert sich außerdem der Geheimdienstausschuss des US-Senats für Kushners Mail-Verhalten. In einer früheren Anhörung vor dem Senat hatte Kushner sein privates Konto im dienstlichen Gebrauch nicht erwähnt, so der Sender.

Die Frage ist, ob Kushners privates Mail-Konto Nachrichten enthielt, die für die Ermittlungen zur russischen Einflussnahme auf die US-Wahl relevant sein könnten. Auf CNN-Anfrage antwortete Kushners Anwalt, man habe sich den Account angesehen und nichts mit Bezug zu den Ermittlungen gefunden. Darum sei das private Konto für die Ermittlungen "kein Thema". Ob die Ermittler das genauso sehen, muss sich noch zeigen.

Kushners Anwalt erklärte weiter, es handele sich "um weniger als 100 E-Mails". Alle Mails seien an Kushners dienstlichen Account weitergeleitet worden, und damit im System der Regierung erfasst. Zudem sei es nur um Nachrichtenartikel gegangen, die Kushner an andere Regierungsmitglieder versendet hat, und um Antworten auf Mails, die direkt Kushners Privat-Account erreichten.

Clinton: "Gipfel der Scheinheiligkeit"

Den Account hatte Kushner im Dezember eingerichtet, also in der Zeit der Machtübergabe von US-Präsident Barack Obama an seinen Amtsnachfolger Trump.

Besondere Brisanz bekommt das Thema, weil die Trump-Kampagne im Wahlkampf immer wieder schwere Attacken gegen Hillary Clinton gefahren hatte - wegen deren Gebrauch privater E-Mail-Konten in ihrer Zeit als US-Außenministerin. Kushner war eine zentrale Figur in Trumps Wahlkampfteam.

Clinton hatte in ihrer Amtszeit zwischen 2009 bis 2013 hauptsächlich über ihren Privat-Account kommuniziert. Dazu ermittelte die Bundespolizeibehörde FBI bis in die Schlussphase des Wahlkampfes. Strafbares Fehlverhalten konnte Clinton letztlich nicht nachgewiesen werden.

Noch als Kandidat hatte Trump jedoch auf beinahe jeder Wahlkampfveranstaltung und in einem TV-Duell Clinton gedroht, sie ins Gefängnis zu bringen. "Sperrt sie weg" war der zentrale Slogan der Trump-Anhänger gegen Clinton, immer ging es dabei um ihr privates E-Mail-Konto auf einem Server im Haus der Clintons.

Nach Bekanntwerden der jüngsten Kushner-Affäre meldete Clinton sich bereits zu Wort - sie sprach vom "Gipfel der Scheinheiligkeit".