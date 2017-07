Russlandaffäre Kushner geht in die Offensive

Jared Kushner stellt gleich zu Beginn seiner kurzen Rede klar, was er auch schon in seiner elfseitigen Erklärung geschrieben hatte: Er habe nie die Öffentlichkeit gesucht, weder als Unternehmer, noch als Berater des US-Präsidenten.

Doch angesichts des Drucks, der in der Russlandaffäre auch auf ihm lastet, hat sich der Schwiegersohn von Donald Trump nun für den Schritt vor die Kameras entschieden. "Ich habe nicht mit Russland zusammengearbeitet", sagt er vor dem Weißen Haus. Und: "Alle meine Handlungen waren korrekt und geschahen im normalen Verlauf der Ereignisse eines sehr einzigartigen Wahlkampfes."

Damit wiederholte Kushner in dem kurzen Auftritt noch einmal, was er bereits am Morgen - vor seiner Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats - in einer elfseitigen schriftlichen Stellungnahme ausführlich beschrieben hat. Darin hatte sich der 36-Jährige erstmals öffentlich zu seinen Kontakten mit russischen Offiziellen während des US-Wahlkampfs geäußert und alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Veröffentlichung war auch deshalb ungewöhnlich, weil die spätere zweistündige Anhörung Kushners unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Die Anhörung wird am Dienstag fortgesetzt.

In der Erklärung hatte Kushner geschrieben, er habe nicht mit Russland zusammengearbeitet oder einen geheimen Kommunikationskanal angestrebt. Er wisse auch nichts über eine derartige Zusammenarbeit von anderen Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam und Russland.

"Ich hatte keine unangemessenen Kontakte", heißt es in Kushners Erklärung weiter. Er sei auch bei seinen Geschäften im Privatsektor nicht auf Geld aus Russland angewiesen gewesen. Er habe im Wahlkampf und während der Übergangsphase vor Trumps Amtsübernahme "vielleicht viermal Kontakt mit Vertretern Russlands" gehabt. (Lesen Sie hier die Erklärung Kushners im Wortlaut.)

Details zu vier Treffen mit Russen

In der elfseitigen Erklärung verteidigt Kushner seinen Kontakt mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak und anderen russischen Amtsträgern - diese seien Teil seiner Rolle als Trumps Kontaktperson zu ausländischen Regierungen gewesen.

Insgesamt veröffentlichte Kushner Details zu vier Treffen: Demnach traf er sich am 27. April 2016 und 1. Dezember 2016 mit dem russischen Botschafter. Am 9. Juni nahm er an einem Gespräch mit einer russischen Anwältin und Donald Trump junior teil, am 13. Dezember traf er sich mit einem russischen Banker.

Die Begegnung mit Kisljak am Rande einer Rede Trumps im April sei sein erster Kontakt mit einem russischen Offiziellen gewesen. Der Organisator der Veranstaltung habe ihm vier Botschafter vorgestellt, darunter sei auch der russische gewesen. Keines der Gespräche habe länger als eine Minute gedauert, man habe Höflichkeiten ausgetauscht, so Kushner.

Beim zweiten Treffen mit Kisljak im Dezember habe der Botschafter ihm gesagt, dass russische Generäle Informationen über Syrien hätten, die er der neuen US-Regierung bereitstellen wolle. Kisljak habe dann gefragt, ob es eine sichere Leitung gebe, um ein Gespräch zu führen. Kushner schrieb weiter, dass er selbst oder der damalige Berater Michael Flynn gesagt hätten, dass es so eine Leitung nicht gebe. Er habe den Diplomaten dann gefragt, ob es in der Botschaft einen existierenden Kanal gebe, den man nutzen könne. Dieser habe ihm gesagt, dass dies nicht möglich sei.

Der einzige weitere russische Kontakt während des Wahlkampfes sei dann das Treffen mit der Moskauer Anwältin Natalija Wesselnizkaja gewesen, hieß es in der Stellungnahme weiter. Er habe aber rasch entschieden, dass das Gespräch Zeitverschwendung sei. Als viertes Treffen nannte Trumps Schwiegersohn eine Zusammenkunft mit dem russischen Banker Sergej Gorkow, die im Dezember im Trump-Tower stattfand.