Trump-Schwiegersohn "Viermal Kontakt mit Vertretern Russlands"

Wenige Stunden vor seiner Aussage vor dem US-Geheimdienstausschuss hat der US-Sender CNN eine schriftliche Erklärung von Jared Kushner veröffentlicht. In dem Schreiben an den Ausschuss nimmt der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump zu seiner Rolle in der Russlandaffäre Stellung.

Er habe nicht mit Russland zusammengearbeitet oder einen geheimen Kommunikationskanal angestrebt, schreibt Kushner. Er wisse auch nichts über eine derartige Zusammenarbeit von anderen Mitglieder aus Trumps Wahlkampfteam und Russland.

Mehrere Kongressgremien und die Bundespolizei FBI untersuchen, ob es im Wahlkampf Absprachen zwischen Mitgliedern des Trump-Lagers und Moskau zur Wahlbeeinflussung gegeben hat. Kushner hatte sich im Wahlkampf mehrmals mit Russen getroffen. Er soll dazu am Montag und Dienstag hinter verschlossenen Türen aussagen.

"Ich hatte keine unangemessenen Kontakte", heißt es in Kushners Erklärung weiter. Er sei auch bei seinen Geschäften im Privatsektor nicht auf Geld aus Russland angewiesen gewesen. Er habe im Wahlkampf und während der Übergangsphase vor Trumps Amtsübernahme "vielleicht viermal Kontakt mit Vertretern Russlands" gehabt. (Lesen Sie hier die Erklärung Kushners im Wortlaut.)

In der elfseitigen Erklärung verteidigt Kushner seinen Kontakt mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak und anderen russischen Amtsträgern - diese seien Teil seiner Rolle als Trumps Kontaktperson zu ausländischen Regierungen gewesen.

"Treffen war Zeitverschwendung"

Ursprünglich sollten am Mittwoch auch Trumps ältester Sohn Donald Jr. und der frühere Wahlkampfmanager Paul Manafort vor dem Rechtsausschuss des Senats aussagen. Doch beide handelten einen Deal aus: Sie werden dem Gremium nun schriftliche Unterlagen zuleiten und zu einem späteren Zeitpunkt zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit von Mitgliedern des Gremiums befragt werden.

Dabei geht es um ein Treffen mit einer russischen Anwältin im Juni vergangenen Jahres, von dem sich der Trump-Sohn belastende Informationen über die Wahlrivalin seines Vaters, Hillary Clinton, versprochen hatte.

Auch Kushner nahm an diesem Treffen teil, sein Schwager habe ihn dazu eingeladen. Er sei zu spät gekommen, schreibt Kushner in seiner Erklärung. Bei seiner Ankunft habe die russische Anwältin gerade über das US-Verbot von Adoptionen russischer Kinder gesprochen. "Ich habe schnell bemerkt, dass meine Zeit hier verschwendet ist", so Kushner. Um das Treffen höflich zu verlassen, habe er seinem Assistenten eine Mail geschrieben und um einen Anruf gebeten.