Jay Inslee Gouverneur von Washington will gegen Trump antreten

In den vergangenen Wochen haben viele US-Demokraten ihre Bewerbung für die Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen 2020 bekannt gegeben - darunter unter anderem Kaliforniens Senatorin Kamala Harris. Nun will auch Jay Inslee demokratischer US-Präsident werden.

"Wir sind bis zum Mond geflogen und haben Technologien erfunden, die die Welt verändert haben", sagte er in einer Videobotschaft. Nun müsse der Kampf gegen den Klimawandel die zentrale "Mission" der USA werden, so der 68-Jährige in Seattle. Zudem will er die Infrastruktur und das Gesundheitssystem des Landes verbessern.

Inslees Chancen scheinen gering. Der Grund: Es wird erwartet, dass unter anderem auch Ex-Vize-Präsident Joe Biden und Beto O'Rouke in den kommenden Wochen bekanntgeben werden, dass sie für die Demokraten gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten wollen.