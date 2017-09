Junckers Vision für die EU Macht Europa das mit?

Ein großer Redner ist Jean-Claude Juncker nicht. Er ist kein Barack Obama, der mit seinen Worten die Massen oder auch nur das Plenum des EU-Parlaments in seinen Bann ziehen kann, er erhebt nicht einmal die Stimme, um seinen wichtigsten Sätzen Nachdruck zu verleihen, zu überzeugen, mitzureißen, wachzurütteln.

Dabei ist die Voraussetzung, ein wenig Begeisterung für die EU zu wecken, so günstig wie selten: Das Brexit-Chaos in Großbritannien und der Aufstieg Donald Trumps haben offenbar dazu beigetragen, dass die EU in Umfragen teils massiv an Zustimmung gewonnen hat, EU-Feinde bei Wahlen krachende Niederlagen erlitten. Die Wirtschaft der EU wächst mit zwei Prozent und damit schneller als die der USA, die Arbeitslosigkeit ist auf einem Neun-Jahres-Tief. "Den Wind in unseren Segeln nutzen", lautet der Titel von Junckers Rede am Mittwoch vor dem Parlament in Straßburg.

Rein inhaltlich ist es eine gelungene Rede: Das mit dem Wind könnte tatsächlich gelingen, sollten seine Vorschläge umgesetzt werden. Die Kernbotschaften:

Mehr außenpolitisches Gewicht für die EU: Beschlüsse auf diesem Gebiet kann der Rat der Mitgliedstaaten nur einstimmig fällen. Juncker wünscht sich die Einführung von Mehrheitsentscheidungen - einzelne Staaten könnten also überstimmt werden.

Euro für alle: Die Gemeinschaftswährung soll langfristig in allen EU-Ländern eingeführt werden. Das gilt allerdings schon 1992: Im Vertrag von Maastricht wurde festgelegt, dass alle Länder, die die entsprechenden Kriterien erfüllen, dem Euro beitreten müssen. Nur Großbritannien und Dänemark behielten sich vor, selbst entscheiden zu können. Juncker will nun ein "Beitrittsinstrument" einführen, das Länder bei der Einführung der Währung unterstützt.

Ein europäischer Wirtschafts- und Finanzminister: Er soll unter anderem Strukturreformen in den Mitgliedstaaten unterstützen. Juncker will dazu die Ämter des Finanz- und Währungskommissars und des Chefs der Eurogruppe zusammenlegen. Auch sollen Beschlüsse zum gemeinsamen Binnenmarkt künftig mit qualifizierter Mehrheit statt nur einstimmig fallen können.

Mehr Fairness bei Steuern: Auch hier sollen Mehrheitsentscheidungen eingeführt werden, damit einzelne Staaten - in diesem Fall vor allem Steueroasen - keine Beschlüsse mehr blockieren können.

Mehr soziale Gerechtigkeit: Juncker will, dass die EU-Staaten sich schon im November auf dem Gipfel in Göteborg auf gemeinsame Sozialstandards einigen.

Kontrolle ausländischer Investitionen: Eine neuer Mechanismus soll die EU vor ausländischen Investitionen schützen, die strategische Interessen oder die Sicherheit Europas berühren.

Transparente Freihandelsabkommen: Nach dem Abschluss des Ceta-Vertrags mit Kanada und einer politischen Einigung mit Japan will Juncker noch in diesem Jahr Handelsabkommen mit Mexiko und südamerikanischen Ländern schließen. Zugleich versprach er ein Ende der Hinterzimmerdeals: "Schluss mit dem Mangel an Transparenz und mit den Gerüchten." Die Kommission werde künftig alle Mandatsentwürfe veröffentlichen.

Nur noch ein EU-Chef: Juncker will, dass EU-Kommissionspräsident und EU-Ratspräsident künftig ein- und dieselbe Person sind. Das würde vermutlich beiden Ämtern mehr Gewicht verleihen - und die EU von außen zumindest ein wenig verständlicher machen. Juncker selbst kommt für den Job nicht in Frage: Er hat angekündigt, keine zweite Amtszeit anzustreben.

Weniger irreguläre und mehr legale Migration: Juncker spricht sich für den Ausbau legaler Einwanderung aus. Nur so könne man zugleich die irreguläre Migration stoppen. Ansonsten lautet die Devise: Kurs halten. Den Schutz der EU-Außengrenzen habe man deutlich verbessert, die Zahl der irregulären Migranten sei im östlichen Mittelmeer um 97 Prozent gesunken. Auch auf der zentralen Mittelmeerroute seien in August 81 Prozent weniger Menschen nach Europa gekommen als im Vorjahresmonat.

Kampf gegen den Terrorismus: Eine neue Aufklärungseinheit soll dafür sorgen, dass Daten über Terror-Verdächtige besser zwischen den Geheimdiensten und Sicherheitskräften der Mitgliedsländer ausgetauscht werden.

Eine neue Aufklärungseinheit soll dafür sorgen, dass Daten über Terror-Verdächtige besser zwischen den Geheimdiensten und Sicherheitskräften der Mitgliedsländer ausgetauscht werden. Kampf gegen den Klimawandel: Hier soll die EU laut Juncker eine globale Führungsrolle übernehmen. Demnächst werde seine Behörde Vorschläge zur Senkung der CO2-Emissionen des Verkehrssektors präsentieren.

So weit die Vision. Die Realität könnte jedoch deutlich anders aussehen.

Ein Beispiel: Die Lage des Rechtsstaats in Polen und Ungarn. Bei der Verteilung von Flüchtlingen haben die beiden Länder den EU-Partnern jede Solidarität verweigert, selbst nach einem Urteil des EuGH steht nicht abschließend fest, ob sie ihr Verhalten ändern werden. Die Kommission und das restliche Europa können kaum mehr tun, als dem Treiben zuzusehen und zu mahnen. Deshalb nannte Juncker auch keine konkrete Schritte gegenüber Ungarn und Polen, sondern lediglich gegenüber der Türkei. Eine EU-Mitgliedschaft des Landes sei "auf absehbare Zeit ausgeschlossen", sagte Juncker.

Auch was das Gewicht der EU auf der Weltbühne betrifft, sind Zweifel an der Umsetzbarkeit von Junckers Vorstellungen angebracht. Die Außenpolitik ist eine Domäne der Mitgliedstaaten; alle Entscheidungen auf EU-Ebene müssen einstimmig fallen. Das Resultat ist meist der kleinste gemeinsame Nenner. Juncker will das nun ändern. Doch auch dafür ist ein einstimmiger Beschluss der Mitgliedstaaten notwendig, der zu einer Selbstentmachtung insbesondere kleinerer Länder führen könnte.

Die wirtschaftliche Lage der EU ist nicht nur blendend. Das Grundproblem, dass die Gemeinschaftswährung keine gemeinsame Führung hat, besteht nach wie vor. Das gleiche gilt für die enormen wirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb des Euro-Raums. Sie zu beseitigen, wird die Überwindung massiver Widerstände erfordern, nicht zuletzt aus Deutschland.

Die Populisten haben zwar zuletzt Wahlen verloren, sind aber keinesfalls besiegt. Erneuten Aufwind könnten sie ausgerechnet aus Deutschland bekommen. Hinter vorgehaltener Hand äußern zahlreiche EU-Politiker die Sorge, dass die AfD bei der Bundestagswahl deutlich stärker abschneiden könnte, als es Umfragen derzeit prognostizieren.

Umstritten sind auch die Vorschläge der EU-Kommission für eine sozialere Union. Die geplante Entsenderichtlinie etwa, die gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort sicherstellen soll, steht insbesondere in Osteuropa stark in der Kritik. Wie hilflos die EU mitunter ist, wenn es um zentrale Fragen wie die Gesundheit ihrer Bürger betrifft, zeigt sich nicht zuletzt im Dieselskandal: Juncker regt diverse neue Posten und Behörden an - doch eine neue Stelle, die künftig an Stelle der Mitgliedstaaten für die Zulassung von Autos zuständig wäre - und diese notfalls auch aus dem Verkehr ziehen könnte - spricht er sich nicht aus.

Allerdings hieß es vor der Rede aus Junckers Umfeld, dass der Kommissionspräsident sein aktuell gutes Blatt nicht überreizen wollte. Denn am Ende ist er auf das Wohlwollen und die Bereitschaft der Mitgliedsländer angewiesen, seinen Weg zumindest zum Teil mitzugehen. "Lasst uns die günstigen Winde nutzen", lautete Junckers Schlusssatz. Er hätte auch ein irisches Sprichwort bemühen können: "Möge der Wind in deinem Rücken nie dein eigener sein." Denn vergeben kann die EU ihre Chance am Ende nur selbst.