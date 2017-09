Rede zur Lage der Europäischen Union Juncker will Euro überall in der EU einführen

Vor dem Europaparlament hat sich Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für eine engere Zusammenarbeit in Europa ausgesprochen. Die Union befinde sich im fünften Jahr eines Wirtschaftsaufschwungs, das mittlerweile jeden Mitgliedsstaat erreicht hat. "Jetzt ist die Zeit, ein stärkeres, demokratischeres Europa", sagte er. In seiner Rede zur Lage der Union ging er auf Vorschläge für die Zukunft Europas ein:

Er will den Euro in der gesamten Union einführen, also auch in den ärmeren osteuropäischen Ländern. Außerdem sollten die Grenzkontrollen zwischen den EU-Ländern fallen: Bulgarien und Rumänien müsse unverzüglich der Schengen-Raum geöffnet werden - Kroatien bei Vorliegen der Voraussetzungen auch. Zudem soll die EU weiter wachsen: Bis 2025 könnte sie um die 30 Mitglieder haben.

Zum Handel sagte er: "Wir müssen unser Handelsprogramm verstärken", sagte Juncker. Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland sollten bis 2019 abgeschlossen sein. "Jede Milliarde an Exporten zusätzlich steht für 14.0000 zusätzliche Arbeitsplätze." Europa sei immer ein attraktiver Handelsraum gewesen, gleichzeitig machte Juncker deutlich: "Wir sind kein blauäugiger Verfechter des Freihandels." Mit einem Screening sollten ausländische Investitionen überwacht werden.

Juncker kündigte zudem eine industrielle Strategie zur Sicherung des Wettbewerbs an. Die Autohersteller sollten in sauberen Autos von morgen investieren, sagte Juncker. Er sei schockiert gewesen, wie die Konzerne bei den Abgaswerten manipuliert hätten. Europa müsse zudem Vorreiter beim Kampf gegen den Klimawandel sein. Auch gegen Cyberangriffe müsse mehr getan werden: "Europa ist schlecht ausgerüstet", konstatierte Juncker.

Zuwanderung müsse weiter auf dem Radar bleiben. "Wir schützen heute unsere Außengrenzen wirksamer", sagte er zwar. Er lobte aber auch die Hilfe Italiens und die der freiwilligen Helfer und kündigte neue Vorschläge für legale Migrationswege an - aber auch für die Rückführung von Menschen, die sich illegal im Land aufhalten., "Europa ist keine Festung und darf auch nie eine werden."