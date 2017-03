US-Justizminister Jeff Sessions will sich wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zu einem möglichen russischen Einmischungsversuch in die US-Präsidentschaftswahl zurückziehen. Das teilte Sessions in Washington mit. "Ich sollte in dieser Untersuchungsangelegenheit nicht involviert sein", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Der Minister steht in der Kritik, weil er noch vor seiner Amtseinführung zweimal Kontakt zum russischen Botschafter hatte, dies aber in seiner Anhörung vor dem Senat explizit verneinte. Die Treffen wurden von der Zeitung "Washington Post" am Mittwoch enthüllt. Sessions sagte zu den Vorwürfen, er habe während seiner Vernehmung nicht gelogen und hatte nicht vor, jemanden zu täuschen.

Er habe damals eine entsprechende Frage verneint, an einem angeblichen Austausch von Informationen zwischen Mitarbeitern des Trump-Teams und russischen Vertretern während der Wahlkampagne beteiligt gewesen zu sein. In seinen Treffen mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak sei es nicht um den US-Wahlkampf gegangen, versicherte Sessions.

US-Präsident Donald Trump hatte dem Minister in der Russland-Affäre zuvor sein "volles Vertrauen" ausgesprochen. Zugleich sagte Trump bei einem Besuch im Bundesstaat Virginia, dass er von Sessions' Treffen mit dem russischen Botschafter im vergangenen Jahr nichts gewusst habe. Trump widersprach zunächst auch Forderungen aus dem eigenen Lager, der Politiker müsse von den Ermittlungen zurücktreten. Als Justizminister ist Sessions Chef des FBI, das die Untersuchungen im Fall der mutmaßlichen russischen Einmischung leitet.

Demokraten fordern Rücktritt

Die US-Geheimdienste hatten Russland vorgeworfen, Computer der Demokraten im Wahlkampf angegriffen zu haben, um mit den erbeuteten E-Mail das Ergebnis zu beeinflussen. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, forderte sogar den Rücktritt des Ministers. "Sessions ist nicht geeignet, als höchster Gesetzeshüter unseres Landes zu dienen und muss zurücktreten", sagte Pelosi.