US-Justizminister Sessions will Fragen zu Russland-Kontakten schriftlich beantworten

US-Justizminister Jeff Sessions will schriftlich auf Fragen von demokratischen Senatoren zu seinen Kontakten mit dem russischen Botschafter Stellung nehmen. Sein Sprecher kündigte eine entsprechende Erklärung für Montag an. Darin wolle Sessions auch deutlich machen, warum er nicht eher Details zu seinen Gesprächen mit dem Botschafter Sergej Kisljak genannt hatte.

Sessions steht unter Druck, weil er den Kontakt zum russischen Botschafter, der schon während des US-Wahlkampfs geschah, in seiner Anhörung vor dem Senat zu seiner Nominierung als Justizminister verneinte. Die "Washington Post" hatte die Treffen am Mittwoch enthüllt.

Der Senator Al Franken hatte Sessions bei der Anhörung im Januar auf einen Medienbericht über Kontakte zwischen Vertretern des heutigen Präsidenten Donald Trump und der russischen Regierung angesprochen. Franken fragte, was Sessions als Justizminister tun würde, wenn sich dies als wahr herausstellen sollte. Ihm seien "diese Aktivitäten" nicht bekannt, hatte Sessions geantwortet und unter Nennung seiner damaligen Rolle als Trump-Berater hinzugefügt: "Ich hatte keine Kommunikationen mit den Russen." Die Anhörung erfolgte unter Eid.

Sessions räumte die Gespräche mit dem Botschafter am Donnerstag ein. Er verwahrte sich aber gegen den Vorwurf, darüber den Kongress getäuscht zu haben. Der Justizminister kündigte an, sich wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zu einem möglichen russischen Einmischungsversuch in die US-Präsidentschaftswahl zurückzuziehen. Als Justizminister ist Sessions Chef des FBI, das die Untersuchungen im Fall der mutmaßlichen russischen Einmischung leitet.

Die Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, forderte den Rücktritt des Ministers. Sessions sei nicht geeignet, als höchster Gesetzeshüter des Landes zu dienen. Die neun demokratische Senatoren des Justizausschusses forderten ihren Vorsitzenden Chuck Grassley auf, Sessions zu einer Anhörung in den Senat zu laden. Grassley, ein Republikaner, lehnte das jedoch ab.