Bürgerkrieg Dutzende Tote bei Luftangriffen im Jemen

Bei Luftangriffen im Jemen sind nach Rebellenangaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Die Attacken hätten sich nördlich der Hauptstadt Sanaa ereignet, teilte ein Sprecher des ebenfalls von den Huthis kontrollierten Gesundheitsministeriums mit. Die sunnitische Regierung war vor mehreren Jahren ins Exil geflohen.

Bei dem Angriff wurde einem Medienbericht zufolge ein Hotel getroffen, das sich in der Nähe eines Kontrollpunkts der Huthi-Rebellen befindet. Das Dach des Gebäudes sei eingestürzt, sagte ein Augenzeuge. Es sei damit zu rechnen, dass unter den Trümmern weitere Menschen verschüttet seien, sagte ein Mediziner, der von mindestens 35 Toten sprach. Mehr als 13 Personen seien verletzt worden. In der Nacht habe es mehrere Luftangriffe in der Gegend gegeben.

Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist offen. In dem Bürgerkriegsland sterben aber immer wieder Zivilisten durch Luftangriffe der sunnitischen, von Saudi-Arabienund Verbündeten geführten Koalition. Angriffe auf Hochzeits- und Trauerfeiern oder Märkte führten zu internationaler Kritik. Hinzu kommen einzelne Angriffe von US-Flugzeugen oder Drohnen. Ein Sprecher der Koalition, die gegen die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Im Jemen ist die Zahl der Luftangriffe nach Angaben von Hilfsorganisationen in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Im ersten Halbjahr 2017 seien schon mehr Angriffe registriert worden als im gesamten Vorjahr. Viele Menschen seien dabei getötet worden oder hätten ihre Häuser verloren.

In dem Bürgerkriegsland leiden viele Menschen unter oft mangelndem Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen oder Krankenhäusern. Dies hatte den Ausbruch der Cholera begünstigt, an der in den vergangenen Monaten mehr als eine halbe Million Menschen erkrankt sind.