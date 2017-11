Jemen Mehr als 20 Tote bei Luftangriff der saudi-arabischen Allianz

Bei einem Luftangriff im Norden des Jemen sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Nach Rebellenangaben gab es 29 Tote, darunter seien 21 Zivilisten. 17 weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden, teilte der Gesundheitsdienst der Huthi-Rebellen mit. Die von den Rebellen betriebene Agentur Saba machte die saudi-arabische Luftwaffe für den Angriff verantwortlich.

Laut einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters war das Ziel ein Markt in Sahar. Der Bezirk in der nördlichen Provinz Saadah grenzt an Saudi-Arabien.

Im Jemen kämpfen seit September 2014 Truppen des sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi gegen die schiitischen Huthi-Rebellen, die von Iran unterstützt werden. Seit März 2015 fliegt ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis Luftangriffe gegen die Rebellen und unterstützt damit die Hadi-Truppen. Uno-Angaben zufolge wurden in dem Konflikt bislang mehr als 8600 Menschen getötet.