Jemens Ex-Präsident Saleh Ende eines Überlebenskünstlers

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Den Jemen zu regieren, das ist wie auf Schlangenköpfen zu tanzen." Mit diesem Bild hat Ali Abdullah Saleh einmal seinen Job beschrieben. Saleh wusste, wovon er sprach: Seit 1978 regierte er als Staatschef den Nordjemen, nach der Wiedervereinigung mit dem Südjemen herrschte er bis 2012 über das ganze Land. Dann musste Saleh nach Massenprotesten während des Arabischen Frühlings zurücktreten.

Um im Bild zu bleiben: Nun hat die Schlange Saleh doch gebissen. Der 75-Jährige ist am Montag bei Kämpfen in der Hauptstadt Sanaa getötet worden. Die Huthi-Miliz verbreitete Bilder des Leichnams über die sozialen Medien. Das Video des toten Saleh auf der Ladefläche eines Pick-up-Lasters erinnert an die letzten Aufnahmen des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi.

So wie sich Gaddafi nach seinem Sturz 2011 an die Macht klammerte, so wollte auch Saleh an die Macht zurückkehren. Dafür verbündete er sich 2014 mit den von Iran unterstützten Huthi-Rebellen, die er zuvor als Präsident jahrelang rücksichtlos bekämpft hatte. Doch plötzlich hatten beide einen gemeinsamen Feind: Salehs Nachfolger Abd Rabbo Mansur Hadi sowie dessen Unterstützer in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Saudi-Arabien ist kriegsmüde geworden

Die Huthi-Saleh-Koalition vertrieb Hadi aus der Hauptstadt Sanaa und provozierte damit die von Saudi-Arabien angeführte Militäroffensive im Jemen. Zweieinhalb Jahre hielt die Zweckehe zwischen Rebellen und dem Ex-Präsidenten, doch dann verkündete Saleh am Samstag in einer Fernsehansprache, dass er das Bündnis mit den Huthis aufkündige. Stattdessen machte er plötzlich Saudi-Arabien Avancen: "Ich rufe unsere Brüder in den Nachbarstaaten auf, ihre Aggression zu beenden und die Blockade aufzuheben. Dann können wir ein neues Kapitel aufschlagen", sagte Saleh.

Die Führung in Riad vernahm seinen Kurswechsel mit Freude. Saleh habe sich entschieden, "die Führung zu übernehmen" und den Jemen von pro-iranischen Milizen zu befreien, teilte die von Saudi-Arabien angeführte Koalition mit. Sogar von einem "Volksaufstand" gegen die Huthis unter Salihs Führung ist die Rede.

Doch diese Revolte ist mit Salehs Ende vorbei, bevor sie überhaupt anfangen konnte. Sein Tod ist eine weitere Schlappe für Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens Verteidigungsminister und Kronprinz. Er ist der Architekt der Militäroffensive im Jemen und hatte seinem Volk im März einen schnellen Erfolg im Jemen versprochen. Der ist nach Milliardenausgaben und mehr als 200 gefallenen saudi-arabischen Soldaten noch immer nicht in Sicht. Zweieinhalb Jahre nach Beginn der Offensive ist Saudi-Arabien kriegsmüde geworden.

Offenbar setzte Kronprinz Mohammed darauf, durch ein Bündnis mit Saleh einen gesichtswahrenden Ausweg aus dem Konflikt zu finden. Diese Option ist nun dahin.

"Rache für dich, Hussein"

Kurzfristig ist die Tötung Salehs ein militärischer Erfolg für die Huthi-Rebellen. Wenige Tage nachdem sich ihr einstiger Bündnispartner gegen sie stellte, haben sie ihn umgebracht - einen Mann, der zahlreiche Intrigen, Attentate und ausländische Interventionen überlebt hatte und der auch nach seinem Amtsverlust 2012 die Geschicke im Jemen maßgeblich mitentschieden hatte. Das unterstreicht die militärische Stärke der Huthis - und gibt ihnen zugleich Genugtuung. In dem Video mit Salehs Leiche rufen Kämpfer "Rache für dich, Hussein." Hussein al-Huthi war der Gründer der gleichnamigen Miliz. Er wurde 2004 von Salehs Truppen getötet.

Mittelfristig dürfte der Bruch mit Salehs Truppen die Huthi-Rebellen aber schwächen. Die Wurzeln der Miliz liegen in den Bergen im Nordwesten Jemens. In Sanaa und erst recht in den weiter südlich gelegenen Landesteilen werden sie als Besatzer wahrgenommen. Ihr Bündnis mit Saleh, der aus Sanaa stammt, konnte das lange kaschieren. Damit ist es nun vorbei.

Die Gefechtslage im Jemenkrieg wird dadurch noch verworrener. Fast vier Jahrzehnte lang war Saleh der mächtigste Mann des Landes. Wie sich die Tausenden Kämpfer, die ihm gegenüber loyal waren, nun verhalten, ist völlig offen. Klar scheint hingegen, dass Irans Einfluss wachsen wird. Da den Huthis ihr wichtigster Bündnispartner abhanden gekommen ist, sind sie zukünftig noch mehr auf militärische Unterstützung aus Teheran angewiesen.

Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind Millionen Zivilisten. In den vergangenen Tagen hat Sanaa die schwersten Kämpfe seit Jahren erlebt. "Niemand ist sicher", sagte Suze van Meegen vom Norwegischen Flüchtlingsrat, die in der Stadt ausharrt. "Der Beschuss ist heftig und ungenau." Mitarbeiter des Roten Kreuzes schildern, dass sich kaum noch Bewohner vor die Tür wagen. Laut Augenzeugen wurden mehr als 125 Menschen getötet und mindestens 300 weitere verletzt.

Zusammengefasst: Der Jemenkrieg hat eine neue Wendung genommen: Am Wochenende kündigte Ex-Staatschef Ali Abdullah Saleh sein Bündnis mit den Huthi-Milizen auf. Daraufhin brachen zwischen beiden Parteien heftige Kämpfe aus, mehr als hundert Menschen wurden getötet. Am Montag töteten Huthi-Kämpfer ihren einstigen Verbündeten Saleh. Die Gefechtslage im Bürgerkrieg wird dadurch noch verworrener.