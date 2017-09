Ende der Russland-Sanktionen Nato-Generalsekretär lehnt Gabriel-Vorschlag ab

Für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist ein Waffenstillstand in der Ostukraine allein keine Grundlage dafür, die gegen Russland verhängten Sanktionen aufzuheben. "Voraussetzung ist die vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens", sagte Stoltenberg nach Informationen des SPIEGEL auf einem Treffen mit dem erweiterten Fraktionsvorstand der Europäschen Volkspartei im Europaparlament, der im estländischen Tallinn tagte.

Stoltenberg widerspricht damit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), der sich zuletzt für ein Ende der Sanktionen im Fall eines Waffenstillstands ausgesprochen hatte.

Gabriel hatte betont, dass es noch lange dauern könne, bis alle Bedingungen des Minsker Abkommens erfüllt seien. "Lasst uns wenigstens einen Waffenstillstand durchsetzen und die schweren Waffen abziehen, dann als Belohnung dafür die Sanktionen aufheben und in der Ostukraine beim Wiederaufbau helfen", hatte Gabriel am Dienstag bei einem außenpolitischen Forum der SPD in Anklam gesagt.

Das Minsker Abkommen sieht aber darüber hinaus vor, dass die Ukraine beispielsweise auch die Kontrolle über die Außengrenze im Osten des Landes zurückerhält. Auch die Forderung Gabriels, die EU solle beim wirtschaftlichen Aufbau der Ostukraine helfen, wenn es zu einem Waffenstillstand komme, stieß bei dem internen Treffen in Tallinn auf Kritik. "Solange die Ostukraine in der Hand von Putins Truppen ist, kann es kein europäisches Geld geben", so der CDU-Außenpolitiker Elmar Brok.

Gabriel hatte mit seinen Vorschlägen auf Äußerungen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin reagiert, der einen Einsatz von Uno-Blauhelmen entlang der Frontlinie in der Ostukraine ins Gespräch gebracht hatte.

In der Ukraine waren sowohl Putins Vorschlag wie auch Gabriels Reaktion auf scharfe Ablehnung getroffen. Auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber ging auf Distanz zum Außenminister. "Gabriel untergräbt Europas Einigkeit bei Sanktionen"; twitterte der CSU-Politiker am Freitagmorgen, "Präsident Putin freut sich."

Es ist nicht zum ersten Mal, dass die Frage des richtigen Umgangs mit Russland zum Thema im deutschen Wahlkampf wird. Für Irritationen hatte Anfang August beispielsweise der Vorstoß von FDP-Chef Christian Lindner gesorgt, den Status Quo der von Russland annektierten Krim vorerst zu akzeptieren. Heftige Debatten entbrannten auch über die Pläne von Altkanzler Gerhard Schröder als Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft anzuheuern, der weitgehend dem russischen Staat gehört.