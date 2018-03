Großbritannien Labour-Partei empört über Corbyn-Hitler-Fotomontage

Jeremy Corbyn steht seit Wochen in der Kritik. Jüdische Organisationen werfen dem Chef der britischen Labour-Partei Antisemitismus vor. Es ist nicht das erste Mal. Bei dem jüngsten Streit geht es unter anderem um einen Facebook-Kommentar aus dem Jahr 2012, in dem Corbyn den Künstler einer Wandmalerei in London, die wegen antisemitischer Stereotype übermalt werden musste, unterstützt hatte. Dafür entschuldigte sich der Labour-Chef diese Woche. Er habe sich das Bild vor seinem Kommentar nicht genau genug angeschaut. Aber die Kritik reißt nicht ab.

Der Unternehmer und TV-Moderator Lord Alan Sugar postete nun ein Bild von Corbyn auf Twitter, das diesen an der Seite von Adolf Hitler zeigt.

Many a true word spoken in jest Corbyn pic.twitter.com/tzI3P6LyIx — Lord Sugar (@Lord_Sugar) 30. März 2018

"Wenn du in Nürnberg erwischt wirst und dich damit rausredest, du habest gedacht, es sei nur eine Autorally", ist die Fotomontage überschrieben. "Vieles, was im Spaß gesagt wird, hat einen wahren Kern, Corbyn" schrieb Sugar dazu.

Der Labour-Schattenkanzler John McDonell rief Sugar dem "Guardian" zufolge dazu auf, das am Freitag veröffentlichte Bild zu entfernen. Sugar kam dem nicht nach und twitterte stattdessen, es handele sich um Satire.

Die Labour-Partei wird seit Jahren immer wieder des Antisemitismus bezichtigt. 2016 suspendierte die Partei kurz vor den Regionalwahlen deswegen drei Stadträte.