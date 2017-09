Britischer Labour-Chef Corbyn, der Super-Sozi

Ja, es gibt Gründe, Jeremy Corbyn vorzuwerfen, er sei etwas zweidimensional. Das kleine Londoner Verlagshaus SelfMadeHero hat sie auf 56 Seiten zusammengetragen und in ein alarmrotes Büchlein gepresst. Man sieht darin, wie "Corbyn the Barbarian" eine "Maydusa" zerpflückt oder mit selbst eingeweckter Marmelade gegen die Großbuchstabenpresse zu Felde zieht. Knittergesicht und Zehn-Tage-Bart. Ein Superheld im Rentenalter.

Das "Corbyn Comic Book" wird kommenden Montag - pünktlich zum Labour-Parteitag in Brighton - veröffentlicht. Es verspricht, ein Bestseller zu werden. Auch wegen des sozialverträglichen Preises von 4,99 Pfund.

Man kann Jeremy Corbyn in Großbritannien kaum entgehen. Der 68-jährige Labour-Chef lächelt von T-Shirts, Tassen und sogar von einer Wand in seinem Londoner Wahlkreis Islington. Kürzlich, bei der "Man of the year"-Gala eines Männermagazins, war es Corbyn persönlich, der den britischen Grime-Star Stormzy pries. Und umgekehrt.

Nicht mal in der langgezogenen politischen Sommerpause waren Engländer, Schotten, Waliser sicher vor dem Labour-Mann. Während Premierministerin Theresa May vor der heimischen Häme Zuflucht in den Alpen suchte, radelte Corbyn lediglich ein paar Tage durch Kroatien, um anschließend kreuz und quer durch Großbritannien zu touren. Sein Ziel waren all jene Wahlkreise, in denen Labour bei der Wahl im Juni nur hauchdünn verlor. Corbyn spekuliert auf Mays Sturz - womöglich noch in diesem Jahr. Er sieht sich selbst als "Premierminister im Wartestand". Und das Irrste in diesen irren Zeiten ist: Niemand hält das für einen Witz.

