Jerusalem-Konflikt Herr Trump, Sie ruinieren Ihren "Deal des Jahrhunderts"!

Ich erinnere mich daran, dass ich als kleiner Junge an einer Demonstration in meiner Heimatstadt in Nordägypten teilnahm. Wir waren wütend, nachdem wir das Video von Mohammed al-Dura gesehen hatten. Der zwölfjährige Junge wurde im September 2000 gefilmt, als er mit seinem Vater im Gazastreifen in ein Kreuzfeuer zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften geriet. Die Bilder zeigen, wie Mohammed und sein Vater versuchen, sich vor den Schüssen in Sicherheit bringen. Aber schließlich stirbt der Junge im Schoß seines Vaters.

Israel bestreitet die Verantwortung für den Tod des Jungen - aber der Vorfall sorgte in den arabischen und muslimischen Staaten für Wut und Entsetzen. Millionen Menschen demonstrierten gegen Israel und die vorbehaltlose Unterstützung durch die USA. Das Bild des sterbenden Mohammed wurde so zum Symbol der sogenannten Zweiten Intifada.

17 Jahre danach erkennt Donald Trump Jerusalem als israelische Hauptstadt an und bereitet die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem vor. Wieder bin ich wütend. Aber was mich am meisten aufregt, ist, dass die Araber heute viel größere Probleme haben als vor 17 Jahren. Ich denke, deshalb wird Trumps Entscheidung auch nicht die Auswirkungen haben, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall gewesen wäre.

Die Menschen in der arabischen Welt haben noch immer große Sympathien für die palästinensische Sache, aber in der Region gibt es heute noch viel größere Probleme. Syrien, Libyen und der Jemen sind im Bürgerkrieg versunken. Ägypten kämpft gegen islamistische Terroristen. Und die Golfstaaten bekriegen sich untereinander und sorgen sich vor Irans wachsendem Einfluss.

Staatschefs aus aller Welt haben Donald Trump immer wieder gewarnt, dass er mit seiner Entscheidung den Friedensprozess zwischen Palästinensern und Israelis zerstört. Der US-Präsident schießt die Warnungen in den Wind. Doch damit ruiniert er alle Chancen auf den "Deal des Jahrhunderts", wie er ein Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern mehrfach bezeichnet hat. Ich bin überzeugt, dass Frieden nur möglich ist, wenn man eine politische Lösung findet, die beide Parteien berücksichtigt. Nicht, in dem man Fakten schafft und einer Seite die Bedingungen diktiert.

Nach fast einem Jahr im Amt hat Trump außenpolitisch nicht viel erreicht. Er kann Nordkoreas Atomprogramm nicht stoppen, Irans Einfluss im Nahen Osten nicht eindämmen und er kann die Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern nicht wiederbeleben.

Ich kann mir Trumps Entscheidung nur so erklären: Trump will seinen Anhängern unbedingt zeigen, dass er zu seinem Wort steht. Dass er damit anderswo in der Welt große Unruhe stiftet, ist ihm egal.

Amr Ahmed, 28, ist ein ägyptischer Journalist. Er hospitiert derzeit im SPIEGEL-ONLINE-Büro in Berlin.