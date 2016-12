Tempelberg in Jerusalem Polizei und Palästinenser liefern sich erneut Auseinandersetzungen 

An der Aksa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem sind palästinensische Jugendliche und Sicherheitskräfte den dritten Tag in Folge aneinandergeraten. 26 Palästinensern wurden nach Angaben des Roten Kreuzes verletzt, zwei seien ins Krankenhaus gebracht worden. Auf Seiten der Polizei soll es fünf Verletzte gegeben haben, die Polizei sprach von vier Festnahmen.

Mehrere hundert Polizisten waren am Dienstag im Einsatz. Junge Palästinenser bewarfen die Polizei mit Steinen, die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas und Blendgranaten.

Bereits an den beiden Tagen zuvor hatte es auf dem Hochplateau vor der Aksa-Moschee, das gläubige Juden als Tempelberg verehren, Auseinandersetzungen gegeben, die international mit Besorgnis gesehen werden.

Die Spannungen stehen im Zusammenhang mit dem jüdischen Neujahrsfest, das am Sonntagabend begann. Nach Polizeiangaben wurden rund um den Bereich der Moschee in den vergangenen Tagen wesentlich mehr jüdische und touristische Besucher gezählt als üblich. Nach der derzeit gültigen Regelung dürfen Juden und andere nicht-muslimische Besucher den Tempelberg zwar besuchen, dort aber nicht beten.

EU fordert Rückkehr zum Staus quo

Der israelische Verteidigungsminister Moshe Ya'alon hatte am Mittwoch zwei als "Glaubenswächter" vor der Aksa-Moschee agierende muslimische Gruppen verboten und damit die Palästinenser provoziert.

Seit der militärischen Besetzung und international nicht anerkannten Annexion durch Israel im Jahr 1967 hat die israelische Polizei auf dem Plateau die Sicherheitshoheit, während die jordanische Stiftung Wakf dort für die Religionsausübung zuständig ist.

Die Europäische Union rief alle beteiligten Parteien dazu auf, mit "Ruhe und Zurückhaltung" zu reagieren und den "Status quo der heiligen Stätten" zu wahren. Die US-Regierung forderte ebenfalls, die "historischen Gegebenheiten" unangetastet zu lassen. Alle Seiten müssten sich in Zurückhaltung üben, sagte der Sprecher des US-Präsidialamtes, Josh Earnest. Besonders an einem Ort, der sowohl von Muslimen als auch Juden als heilig verehrt werde, dürfe es weder provokante Aktionen noch Rhetorik geben.

Die iranische Regierung sprach von einer "Aggression des zionistischen Regimes" in Israel und forderte eine Dringlichkeitssitzung des Golfkooperationsrates.

Auf dem Tempelberg ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Gewalteskalationen gekommen. Im Jahr 2000 besuchte der damalige israelische Oppositionschef Ariel Scharon den Tempelberg und erzürnte damit die Palästinenser. Sie begannen eine Intifada, die fünf Jahre lang anhielt. Rund 3000 Palästinenser sowie 1000 Israelis starben.