Israel Lkw fährt in Jerusalem in Menschenmenge

In Jerusalem ist ein Lkw in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens 15 Fußgänger wurden laut Aussagen der Polizei verletzt, zwei davon sollen sich in kritischem Zustand befinden, berichtet die Onlineausgabe der "Jerusalem Post". Der Vorfall ereignete sich auf einer Straße an der Hügelkette des Armon Hanaziv, südlich der Jerusalemer Altstadt und der Nachbarschaft Abu Tor. In der Gegend kommt es seit Herbst 2015 immer wieder zu Anschlägen.

An der Hügelkette liegen mehrere Promenaden. Sie sind bei Jerusalemer Bürgern und Touristen beliebt, weil man von dort einen guten Ausblick auf die Stadt hat.

Eine Sprecherin der Polizei sagte einem Radiosender, es handele sich um einen Terrorangriff. Der Fahrer des Lkw sei erschossen worden.

