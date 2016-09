Jörg-Haider-Vertrauter über AfD und Trump: "Populisten sind narzisstische Personen"

REUTERS Stefan Petzner

Er bereue nichts, sagt Stefan Petzner. "Das war mein Job, und den habe ich erfolgreich gemacht." Sein Job, das war Pressesprecher, Spindoktor, Wahlkampfmanager von Jörg Haider, jenes österreichischen Rechtspopulisten, unter dem die FPÖ zur Regierungspartei aufstieg, und der damit ganz Europa in Aufruhr versetzte. Kurz darauf zerstritt Haider sich mit seiner Partei, wurde Landeshauptmann in Kärnten, gründete eine neue Partei und starb im Oktober 2008 bei einem Autounfall.

Petzner hat Haider, wie er in seinem Buch "Haiders Schatten - An der Seite von Europas erfolgreichstem Rechtspopulisten" beschreibt, schon als Kind bewundert. Später erfüllte sich sein Traum, und er wurde Generalsekretär der FPÖ unter Haider und später engster Vertrauter des Politikers. Nach Haiders Tod bezeichnete er ihn als seinen "Lebensmenschen". Heute scheint Petzner, 35 Jahre alt, sich zunehmend von Haider zu emanzipieren und dessen politische Methoden kritisch zu betrachten. "So manches, was wir gemacht haben, war sicherlich nicht sehr menschlich", sagt der Sohn einer Bauernfamilie aus Kärnten, der heute in Wien lebt. "Im Grunde war ich immer ein Liberaler."

Populisten gehörten zu einer Demokratie dazu - aber als "kleiner Teil der Opposition", sagt Petzner. Gefährlich werde es, wenn sie an die Macht kämen. Die AfD in Deutschland und Donald Trump in den USA, so sagt Petzner, seien auch deshalb erfolgreich, weil Medien und politische Gegner sich "auf jeden Tabubruch, auf jede Grenzüberschreitung" einließen und ihnen damit erst recht Aufmerksamkeit verschafften. Für solche Worte gilt Petzner unter den Rechten als Verräter. Was sagt er dazu?