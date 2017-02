US-Minister in Mexiko Kelly schließt Massenabschiebungen aus

Der amerikanische Heimatschutzminister John Kelly hat Massenabschiebungen von illegalen Migranten ausgeschlossen. "Die Abschiebungen werden legal, geordnet und in enger Abstimmung mit Mexiko erfolgen", sagte er nach einem Treffen mit seinem Kollegen Luis Videgaray in Mexiko-Stadt. "Unser Fokus liegt auf kriminellen Einwanderern." In den USA leben schätzungsweise 5,8 Millionen Mexikaner ohne Aufenthaltsgenehmigung.

Auch einem Einsatz der Streitkräfte gegen illegale Einwanderer erteilte Kelly eine Absage. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die Abschiebung von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis als "Militäroperation" bezeichnet.

Das Verhältnis zwischen den USA und Mexiko wurde zuletzt immer angespannter. Der US-Präsident will Millionen illegaler Einwanderer abschieben, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) neu verhandeln und eine Mauer an der Grenze bauen. Jetzt kündigten beide Seiten den Versuch an, sich wieder anzunähern. "Wir kooperieren bei Handel, Energie und Sicherheit. Gemeinsam wollen wir an unserer Grenze für Recht und Ordnung sorgen", sagte US-Außenminister Rex Tillerson. Aber: "Starke souveräne Nationen haben nun mal von Zeit zu Zeit Meinungsverschiedenheiten."

Mexiko irritiert von Trump-Politik

Besorgt zeigte sich zunächst der mexikanische Außenminister Luis Videgaray: "Wir erleben einen komplexen Moment in unseren Beziehungen", sagte er: "Einige Äußerungen aus Washington haben für Irritationen in Mexiko gesorgt." In seinem Land herrsche der Eindruck, dass Trumps Politik den nationalen Interessen sowie den Mexikanern im In-und Ausland schaden könne. Mit dem Treffen war der Minister jedoch zufrieden, künftig hoffe er auf weitere gute Gespräche.

Tillerson und Kelly wollten sich im Laufe des Donnerstags auch mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto treffen. Die Mexikaner hatten das Treffen mit dem Staatschef vom Ergebnis der Gespräche auf Ministerebene abhängig gemacht.