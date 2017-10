John Kelly, Stabschef im Weißen Haus, hat US-Präsident Donald Trump gegen Kritik am Umgang mit gefallenen Soldaten verteidigt. In einem emotionalen Auftritt vor der Presse im Weißen Haus sagte Kelly, er sei fassungslos über manche Kritik der vergangenen Tage. Er habe gedacht, dass zumindest dieser Vorgang heilig sei: der Anruf des US-Präsidenten bei den Hinterbliebenen von Gefallenen.

Kelly tritt nur äußert selten vor Journalisten im Weißen Haus auf. Seine Pressekonferenz wird als Versuch interpretiert, den von Trump verursachten Schaden durch einen seiner besten Leute einzudämmen. Ex-General Kelly hat dafür eine besondere Glaubwürdigkeit. Sein Sohn fiel 2010 in Afghanistan, und als Marines-Kommandeur hat er Erfahrung mit dem Tod von Soldaten.

Trump hatte vor wenigen Tagen seinen Amtsvorgängern vorgeworfen, sie hätten nie oder nur selten bei Hinterbliebenen angerufen, er dagegen bei allen. Beides war unwahr. Der US-Präsident instrumentalisierte zudem den Tod von Kellys Sohn, um seine eigenen umstrittenen Aussagen zu belegen. Anschließend sorgte ein Anruf Trumps bei einer trauernden Witwe für Streit: Eine demokratische Kongressabgeordnete sowie die Mutter des getöteten Soldaten warfen Trump vor, unsensibel gewesen zu sein und die Hinterbliebenen nicht mit Respekt behandelt zu haben (mehr zu diesem Streit lesen Sie hier).

Video zum Streit um gefallene US-Soldaten: "Er wusste, worauf er sich einließ"

Kelly sagte nun, er habe Trump zunächst geraten, nicht bei den Familien Gefallener anzurufen. Es sei nicht immer das, worauf Familien sich freuten. Er bestätigte, dass Barack Obama ihn beim Tod seines Sohnes nicht angerufen habe. Das sei aber keine Kritik, sondern nur ein Fakt. Er glaube nicht, dass alle Präsidenten immer zum Hörer gegriffen hätten.

Kelly kritisierte die Kongressabgeordnete, die bei einem der Anrufe Trumps bei einer Soldatenwitwe anwesend gewesen war und daraus zitiert hatte. Es sei absolut verblüffend, dass sie bei einem solchen Gespräch zugehört habe: "Ich dachte, wenigstens das sei noch heilig."

John Kelly emotionally defends Trump’s call to military widow https://t.co/NO3Cxx5FI9 pic.twitter.com/AVHbiVj8ea — POLITICO (@politico) 19. Oktober 2017

Mattis warnt vor Spekulationen

Bei diesem Anruf Trumps ging es um einen von vier Soldaten, die am 4. Oktober bei einem Angriff in Niger getötet worden waren. Ihre Militärpatrouille war rund 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Niamey nahe der Grenze zu Mali in einen Hinterhalt geraten. Zu dem Vorfall gibt es noch viele offene Fragen, so wurde einer der getöteten Soldaten erst nach zwei Tagen gefunden.

Der republikanische Senator John McCain zeigte sich in den vergangenen Tagen zunehmend frustriert über die Informationspolitik des Weißen Hauses in dieser Sache. Er sagte, der Verteidigungsausschuss des Senats werde möglicherweise eine eigene Untersuchung einleiten. McCain ist Vorsitzender des Gremiums.

Der Tod der Soldaten werde untersucht, sagte nun Verteidigungsminister James Mattis. Er warnte vor Spekulationen: "Wir haben noch nicht alle genauen Informationen dazu. Wir werden sie rasch veröffentlichen, sobald wir sie haben."